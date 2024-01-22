Власти Екатеринбурга предложили новый способ борьбы со снегом

В следующем году в городе появятся снегоплавильные станции. Как говорят чиновники, вывозить снег на полигоны дешевле, но с такими установками проблема снежных валов решится быстрее.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в следующем году администрация планирует не вывозить на полигоны, а растапливать собранный в городе снег. На встрече с журналистами в конце прошлой неделе он заявил, что дешевле всего это делать на канализационных сетях. Поэтому сейчас совместно с «Водоканалом» прорабатывается возможность строительства снегоприемных пунктов.

Снегоплавильных установок у нас нет. Мы сейчас активно прорабатываем этот вопрос. Я думаю, что в следующем году они появятся. Понятно, что будут дополнительные затраты. Вывозить дешевле, чем плавить. Но я думаю, что мы на это пойдем, — заявил Алексей Бубнов.

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге случился настоящий снежный коллапс. Снега выпало столько, что был обновлен рекорд 2002 г. по объему выпавших осадков. Город встал в пробки — дорога из одного района в другой превышала 2-3 часа.

По сути, все проблемы, которые возникли в декабре, — это залповый снегопад. За два дня, 26–27 числа, выпало порядка 30 мм осадков. В связи с тем, что люди приезжают, количество машин больше. У нас были 10-балльные, а то и 11-балльные пробки. Снег весь укатался, ударили морозы. Ситуация в декабре была близка к чрезвычайной, — сообщил Алексей Бубнов.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее называл три причины плохой уборки снега: внезапность снегопадов, дефицит кадров в районных дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ) и нехватка запчастей для техники.