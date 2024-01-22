Из-за аварии на ЛУКОЙЛ оптовые цены на бензин растут на 12%. Власти взяли АЗС на контроль

Из-за аварии в Нижнем Новгороде поставки бензина АИ-95 на рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн в месяц. ФАС и Минэнерго пристально следят за стоимостью топлива на заправках.

Регуляторы призвали нефтяников не повышать стоимость топлива на АЗС, такое решение было принято по итогам совещания у вице-премьера РФ по ТЭКу Александра Новака с представителями нефтекомпаний, пишет «Коммерсант».

Цены на бензин на бирже выросли с начала 2024 г. уже на 12%. 19 января АИ-92 и АИ-95 торговались по 45,3 тыс. руб. за 1 т и 48,4 тыс. руб. за 1 т соответственно. Бензин дорожает на фоне аварии на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде, которая произошла 12 января.

Как рассказывал DK.RU, один из крупнейших в стране производителей бензина — Нижегородский НПЗ вынужденно остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Из-за аварии поставки бензина АИ-95 на рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн в месяц, в то же время ЛУКОЙЛ начал скупать топливо у других производителей для снабжения собственных АЗС.

Как пишет издание, участники рынка ждали, что правительство назовет конкретные шаги по насыщению рынка бензином АИ-95, но этого так и не произошло.

Нижегородский НПЗ критично важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву бензин с Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу.

Собеседники издания отмечают, что АЗС вряд ли ослушаются рекомендаций Новака и пойдут на повышение цен. В преддверии мартовских выборов президента ФАС и Минэнерго будут пристально смотреть, чтобы цены на заправках не росли выше инфляции.

В «Петромаркете» отмечают, что операторы АЗС сейчас получают комфортную прибыль при продаже бензина: чистая маржа торговли топливами находится на уровне 7,3 руб. и 8,3 руб. за 1 л для АИ-92 и АИ-95 соответственно:

Предпосылок для серьезного роста розничных цен в ближайшей перспективе нет. Хотя операторы АЗС испытывают искушение постепенно повышать ценники, чтобы компенсировать убытки прошлого года, — говорят эксперты.

DK.RU рассказывал, что после поломки на НПЗ в Нижнем Новгороде и формирования дефицита топлива на рынке грузоперевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на вывоз топлива из страны. Однако в Минэнерго заявили, что поводов для введения запретительных мер нет.