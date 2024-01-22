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В Екатеринбурге снесли здание на улице Репина, которому более 100 лет

В Екатеринбурге снесли здание на улице Репина, которому более 100 лет
Иллюстрация: justmedia.ru

Раньше там находилась спичечная фабрика купца Василия Логинова, а затем часть помещений приспособили под жилье. Развитием освободившегося участка займется «Гринвич Недвижимость».

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге снесли здание бывшей спичечной фабрики, которое находилось по адресу Репина, 20, рядом с Ивановским кладбищем. К работам по демонтажу здания приступили в декабре — к настоящему моменту их почти завершили.

Как пишет JustMedia.ru, комплекс зданий первой крупной на Урале спичечной фабрики возвели в 1867 г. В начале прошлого столетия здесь уже ежегодно производили 65 тыс. ящиков серно-фосфорных спичек. Позже часть помещений приспособили как жилье — там было 7 комнат площадью по 10 кв. м. В 2020 г. дом был признан аварийным, и жителей расселили. А земельный участок был изъят для муниципальных нужд.

В декабре в СМИ появилась информация, что развивать эту площадку будет «Гринвич Недвижимость». В отделе маркетинга журналистам подтвердили эту информацию и сообщили, что проект находится в начальной стадии, поэтому информацию о том, что здесь построят, пока не озвучивают.

Ранее DK.RU писал, что в начале года в Екатеринбурге снесли двухэтажный дом по ул. Розы Люксембург, 32. В 2021 г. здание выкупила «Брусника». Застройщик сообщил, что много лет в нем располагались офисные помещения, арендаторы и собственники которых не заботились о техническом состоянии здания.

А в конце прошлого года начали сносить здания завода «Ювелиры Урала». На его месте застройщик «Ривьера-Инвест-Екб» планирует построить жилой комплекс из четырех домов. Первый начнут возводить в начале 2024 г.

Автор: Елизавета Порошина
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