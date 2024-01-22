Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 г.
Самые популярные сайты российских банков 2023 года определялись на основе анализа данных по их среднемесячной посещаемости за указанный период.
Сайт Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов с максимальным приростом популярности в январе-декабре 2023 г., согласно исследованию портала Brobank.ru. Также официальный сайт Уралсиба занял 12 место в рейтинге самых популярных банковских сайтов 2023 г. в том же исследовании.
Всего при составлении рейтингов анализировались 150 крупнейших по активам кредитных организаций. Данные собраны с помощью сервисов проверки сторонних ресурсов: SimilarWeb, SpyMetrics, PR-CY, Be1. На основе собранной информации был составлен Топ-50 самых популярных сайтов кредитных организаций. Изменение популярности определялось как разница среднемесячной посещаемости сайтов в 2023 и 2022 гг.
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