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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 г.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 г.
Иллюстрация: unsplash.com

Самые популярные сайты российских банков 2023 года определялись на основе анализа данных по их среднемесячной посещаемости за указанный период.

#НОВОСТИ

Сайт Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов с максимальным приростом популярности в январе-декабре 2023 г., согласно исследованию портала Brobank.ru. Также официальный сайт Уралсиба занял 12 место в рейтинге самых популярных банковских сайтов 2023 г. в том же исследовании.

Всего при составлении рейтингов анализировались 150 крупнейших по активам кредитных организаций. Данные собраны с помощью сервисов проверки сторонних ресурсов: SimilarWeb, SpyMetrics, PR-CY, Be1. На основе собранной информации был составлен Топ-50 самых популярных сайтов кредитных организаций. Изменение популярности определялось как разница среднемесячной посещаемости сайтов в 2023 и 2022 гг.

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KKnB8

 

Автор: Мария Смирнова
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