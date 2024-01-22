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В 2024 г. в Свердловской области отремонтируют 35 участков региональных трасс

В 2024 г. в Свердловской области отремонтируют 35 участков региональных трасс
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Сразу несколько из них — участки Серовского тракта, который связывает Екатеринбург с Новоуральском, Нижним Тагилом, Верхней Салдой и обеспечивает выход транспорта в соседние регионы.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В текущем году региональные власти рассчитывают обновить по программе «Безопасные качественные дороги» более 80 км автодорог. В основном, капремонт запланировали на участках, входящих в состав Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций. Также обновят дороги, по которым транспорт выходит в соседние регионы.

Список наиболее важных объектов, которые будут ремонтировать, приводит департамент информполитики области. Среди них:

  • II очередь ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному (здесь появится по дополнительной полосе);
  • пять участков Серовского тракта общей протяженностью 12,7 км в районе Верхней Пышмы и Невьянска;
  • южный подъезд к Нижнему Тагилу со стороны Серовского тракта;
  • северные подъезды к Волчанску и Карпинску от автодороги Серов — Ивдель;
  • дорога Илим — Колпаковка;
  • отрезок автодороги Верхняя Синячиха — Махнево — Болотковское на участке с 48 по 72 км;
  • участок автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск - Тавда на территории Тавдинского ГО.
  • Также будет завершено обустройство обгонных участков с 33 по 37 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Ранее DK.RU писал, что в течение 2024 г. будет разработан проект расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть.

Также стало известно, что в следующие три года Свердловская область получит на ремонт трасс, реконструкцию и строительство дорожных сооружений более 6,5 млрд руб. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Автор: Елизавета Порошина
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