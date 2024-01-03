Мишустин выделил Свердловской области 6,5 млрд рублей

2 января на портале правовой информации было опубликовано постановление о финансировании дорожных работ в регионах страны, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, в следующие три года Свердловская область получит на ремонт трасс, реконструкцию и строительство дорожных сооружений более 6,5 млрд руб. Челябинской области выделили 5,5 млрд, Курганской — порядка 3,5 млрд, Тюменской — чуть больше 2 млрд, ХМАО — около 3 млрд, ЯНАО — около 300 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что Малышевский мост в Екатеринбурге все-таки реконструируют и расширят. В конце декабря 2023 г. из бюджета города выделили средства (5 млн руб.) на проведение предпроектных работ. Они будут идти в течение следующего года.

Напомним, что глава Екатеринбурга подписал постановление о прокладке новой дороги при реконструкции участка Московского тракта от Репина до Объездной. Планируется строительство двух полос движения шириной три метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров.

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