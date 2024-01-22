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Больше не нужно ездить в Екатеринбург: в Полевском построили центр амбулаторного диализа

Больше не нужно ездить в Екатеринбург: в Полевском построили центр амбулаторного диализа
Иллюстрация: diakav.ru

При трехсменном режиме работы клиника сможет ежедневно принимать по 60 пациентов. Услуги будут оказываться на оборудовании, производимом в Свердловской области.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Новый амбулаторный центр будет принимать жителей Полевского и близлежащих  населенных пунктов, которым раньше приходилось постоянно ездить на диализ в Екатеринбург. При максимальной загрузке в три смены клиника способна принять 60 пациентов в день. Услуги будут оказываться бесплатно, в рамках программы ОМС.

Созданием клиники занималась компания «Диакав», которая развивает сеть амбулаторных диализных центров в России. На сайте компании указано, что аналогичные клиники  создаются в Екатеринбурге, Новоуральске, Алапаевске, Нижней туре и Серове.

Представители компании сообщили, что предварительный объем инвестиций в проект по созданию диализного центра в Полевском превысил 56 млн руб. На эти средства обустроили кабинет амбулаторного приема, палату временного пребывания пациентов, комнату отдыха. Оборудование в клинике — отечественное, его производство находится на территории Свердловской области.

Справка DK.RU

 
Гемодиализ — это метод очищения крови при почечной недостаточности, который позволяет удалять токсические вещества и восстанавливать баланс воды и электролитов. Регулярное проведение этой процедуры может продлить жизнь пациентов на 15-20 лет, что дает им возможность дождаться пересадки почки от донора.
 

Ранее DK.RU сообщал, что полтора года назад собственная диализная клиника открылась в Богдановиче. Помимо жителей города здесь принимают соседей — из Камыловского, Пышминского, Талицкого городских округов и Сухого Лога. При максимальной нагрузке клиника рассчитана на 138 пациентов в сутки. Реализацией проекта занимался Уральский медицинский центр при содействии правительства региона и Агентства по привлечению инвестиций.  Ранее диализные клиники открылись в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Березовском

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Автор: Елизавета Порошина
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