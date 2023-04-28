На Среднем Урале падает производство лекарств

По данным органов статистики, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. было произведено на 47% меньше лекарственных средств и медицинских материалов.

Свердловскстат опубликовал данные об индексе промышленного производства Свердловской области в январе-марте текущего года. По сравнению с первым кварталом 2022 г. он составил 106,3%. Судя по опубликованным данным, сильнее всего в регионе просело полиграфическое (44%) и фармацевтическое производство (47%).

В 2022 г. объем отгруженных лекарств и медицинских материалов, которые были произведены на свердловских предприятиях, составил 9 185 млн руб. Это на 550 млн руб. меньше, чем в 2021 г.

В числе прочего на снижение объемов производства лекарств на Среднем Урале могли повлиять проблемы с поставками субстанций из Европы. Ранее DK.RU писал, что по этой причине Уралбиофарм пытается перейти на сырье из Индии, Китая, Ирана. Новых поставщиков необходимо вносить в нормативные документы, что требует времени (около двух лет) и серьезных вложений (около 490 тыс. руб.) — пока идут бюрократические процедуры, производство приходится останавливать.

Отметим, за последний год Свердловская область как и другие регионы России не раз столкнулась с перебоями в доставке аптекам ряда препаратов. Как уже писал DK.RU, в январе созданная Минздравом комиссия внесла в список потенциально дефицитных лекарств почти 100 наименований. Изменения в законодательстве, дающие правительству право разрешать ввоз лекарственных препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, приняли в марте 2022 г.

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