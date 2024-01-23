На реставрацию музея Метенкова потратят 20 млн руб. Что там сделают?

Особняк первого екатеринбургского фотографа закрыли на ремонт, которого не было уже 25 лет. Фотовыставки из дома Метенкова переедут в Дом Маклецкого.

Фотомузей Дома Метенкова закрыли на реставрацию. Работы планируют закончить уже в этом году. На ремонт из местного бюджета выделено около 20 млн руб. Об этом сообщает JustMedia.

«В феврале будет определен подрядчик и примерно в марте он выйдет сюда на производство работ. Сейчас формируется документация для конкурсных процедур. Мы рассчитываем к концу 2024 г. закончить работы, а в начале 2025 г. вернемся в обновленное помещение», — отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

В здании заменят канализацию, трубы водоснабжения, электрику, пожарные сигнализации. По всей территории будут установлены видеокамеры. Кроме того, фотомузей получит удобную информационную стойку, где будут продавать билеты, обновят санузлы. Фасад кардинально менять не станут, только придадут ухоженный вид. Здание является объектом культурного наследия. До этого особняк в последний раз ремонтировали только в 1998 г.

Выставки музея временно переедут в Дом Маклецкого на улице Тургенева, 15. Первую выставку обещают посвятить уральскому фотографу Вениамину Метенкову.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Екатеринбурге за счет бюджета отреставрируют 13 памятников архитектуры. Мэр Алексей Орлов рассказал в своем телеграм-канале, что власти намерены провести комплексную реставрацию четырех объектов культурного наследия. Это:

особняк с элементами неоготики на ул. 8 Марта, 20;

усадьба Антипина на ул. Октябрьской Революции, 52;

дом Метенкова на ул. Карла Либкнехта, 36;

памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Также запланирован ремонт фасадов и кровель на следующих объектах:

Дом контор на ул. Малышева, 42;

комплекс зданий на пр. Ленина, 52-е;

дом Решетникова на ул. Пролетарская, 6;

дом Иванова на ул. Пролетарская, 10;

дом Мамина-Сибиряка на ул. Толмачева, 41.

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