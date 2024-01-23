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Владимир Путин приказал ввести моду на многодетные семьи

Владимир Путин приказал ввести моду на многодетные семьи
Иллюстрация: РИА Новости

Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» для тех, кто имеет более трех детей. Он заявил, что в России становится модно рожать много детей.

#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», он размещен на сайте официальных правовых актов, пишет РБК. Согласно документу, многодетным семьям гарантирована социальная поддержка по достижении старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации. Им также предоставлены меры поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством:

Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов <...>, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус. Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

В ноябре 2023 г. Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства заявил, что в России становится модно иметь много детей. Указ президента предусматривает создание в стране банка данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство.

Всего, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России проживает 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. По ее словам, несмотря на «демографические сложности», численность третьих детей в российских семьях увеличивается, в том числе за последние пять лет увеличилось в России на 27%, до 2,3 млн. Голикова также уточнила, что в целом количество рожденных детей возросло на 30%. «Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно», — заявила она.

Автор: Андрей Широков
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