Обязательную продажу валютной выручки продлят до конца 2024 г.

Мера была введена для стабилизации валютного курса, предполагалось, что она будет действовать до 30 апреля 2024 г. Но в правительстве так довольны результатом нововведения, что хотят его продлить.

Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 г., пишут «Известия».

В правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 г. указом президента требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны, — говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Как рассказывал DK.RU, 11 октября президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Мера была введена для стабилизации валютного курса. На данный момент она носит временный характер — до 30 апреля 2024 г.

Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. В целом экспортеры соблюдают требования. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию. С учетом текущих результатов требования будут предлагаться к продлению до конца этого года, — подчеркнул первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В правительстве уточнили, что по состоянию на сегодняшний день национальная валюта укрепилась до уровня около 90 руб. за доллар с пиковых значений в октябре — курс превышал 101 рубль за $1.

Напомним, что продавать валютную выручку обязан ряд компаний из ТЭК, металлургии, химической и лесной отраслей, а также зернового хозяйства. В течение полугода они должны репатриировать и продать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, «которые будут установлены правительством», а также предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган ранее так комментировал введение закона об обязательной продаже валютной выручки: