Россияне выпили 229,5 млн декалитров алкоголя: это исторический максимум

Водка практически повторила рекорд прошлого года, в то время как Росалкогольтабакконтроль отчитался о максимальных продажах алкоголя, превысивших исторические значения.

Росалкогольтабакконтроль сообщил о рекордном потреблении спиртных напитков россиянами: максимальные значения превысили исторический максимум на 4,1%. Суммарное потребление алкоголя превысило 229,5 млн декалитров.

Водка практически повторила рекорд прошлого года — 75,6 млн декалитров. В 2022-м ее продажи выросли почти на 6%, хотя до этого на протяжении последних семи лет ее потребление оставалось стабильным. Продажи коньяка выросли на 9,4%, до 13,9 млн. декалитров, а у других спиртных напитков крепостью выше 25 градусов зафиксирован рост на 14,6%, до 12,7 млн декалитров. Для слабоалкогольной продукции показатель увеличился на 14,5%, до 18,4 млн декалитров. Тихих вин за год продано 56,5 млн декалитров, игристых — 21,7 млн декалитров, а ликерных — 1,2 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 г. суммарные объемы производства коньяка в России выросли на 35% до 8,761 млн декалитров. При этом общее производство спиртных напитков, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, упало на 3,6%.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что еще большее потребление россиянами водки тормозит появление на рынке большого количества произведенных в России крепких спиртных напитков из других категорий, в первую очередь виски и джина. Из-за сравнимой цены они конкурируют с водкой и отнимают у нее часть покупателей. Тем не менее росту потребления алкоголю в целом ничего не угрожает, как минимум он вряд ли остановится до завершения боевых действий на Украине.