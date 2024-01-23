Правительству удалось запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения

Теперь за выполнением плана в разных регионах следит ФАС. Более 15 регионов отказались повышать цены в страхе перед ростом социальной напряженности населения накануне выборов.

Правительству удалось запустить реформу тарифов на электроэнергию. Власти 53 субъектов РФ уже ввели дифференциацию бытовых тарифов по объемам потребления. Новые дифференцированные тарифы по сути представляют собой социальную норму потребления энергии на домохозяйство, начнут действовать с 1 июля 2024 г. Стоимость киловатт-часа будет расти при увеличении расхода электроэнергии.

В России цены для населения искусственно занижают, а часть нагрузки перекладывают на коммерческие предприятия. Причиной подобной дифференциации стал рост тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса. В результате разрешенный объем «перекрестки» на 2024 год — 241 млрд руб. Регион может выйти за пределы только в том случае, если запустит реформу бытовых тарифов. Так, власти Иркутской области в 2021 г. умоляли федеральный центр ввести новые нормы тарификации. Регион стал неформальной столицей майнинга. Тарификация хотела таким механизмом победить «серых» майнеров. Тарифные власти Иркутска обещали Москве перейти на новую систему под Новый год, но теперь опасаются социальной напряженности перед выборами.

Единственный способ побороть «перекрестку» — начать постепенно повышать тарифы для населения до экономически обоснованного уровня, считает аналитик Коммерсантъ Полина Сметанина:

Старожилы отрасли надеются, что постепенно реформу доведут до ума. Но мне пока сложно с этим согласиться. Соцнорма с ее громким названием — мера всегда резонансная, но, полагаю, вникнув в нее по существу, граждане поймут, насколько она беззуба. Ведь она приводит к существенному росту цен, только если регион устанавливает низкий объем льготного потребления. Такой регион храбро обречет себя на социальный взрыв, но лишь тогда эти решения как-то отразятся на «перекрестке». А я уверена, что в большинстве тарифных решений, изучением которых аналитики пока занимаются, льготный лимит потребления окажется намного выше стандартного расхода на среднестатистическую семью.

10–15 регионов отказались менять тарифы для населения, рассказал представитель ФАС, теперь служба пытается заставить таких отказников пересмотреть тарифы.

Дифференциацию тарифов используют Кузбасс, Крым и Севастополь, а с октября 2023 г. она действует в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР (но там все тарифы субсидируются из бюджета). В ФАС полагают, что переход на дифференциацию тарифов позволит снизить перекрестное субсидирование и поможет в борьбе с нелегальным бизнесом, рассказывал DK.RU.