Свердловская область станет первым регионом, где пройдут соревнования по ски-альпинизму

Ски-альпинизм — новый олимпийский вид спорта. Состязания пройдут в рамках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта с 9 по 18 февраля в ГЛК «Гора Белая».

Свердловская область станет первым регионом России, где пройдут соревнования по новой олимпийской дисциплине — ски-альпинизму. Состязания пройдут в рамках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта с 9 по 18 февраля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках II Всероссийской Спартакиады около 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта: биатлоне, бобслее (в том числе скелетоне), горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, альпинизме (ски-альпинизме), сноуборде, фигурном катании на коньках, фристайле и хоккее.

Таким образом, программа Всероссийской спартакиады будет идентична программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В частности, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (оба — на базе ГАУ ДО СО «СШОР «Аист»), а также ски-альпинизму (ГК «Гора Белая»).

Напомним, ранее мы писали о том, почему в России альпинизм находится сейчас на пике популярности и что заставляет скалолазов из Москвы и Калининграда приезжать в Екатеринбург.

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