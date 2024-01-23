Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.01
87,97
95,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область станет первым регионом, где пройдут соревнования по ски-альпинизму

Свердловская область станет первым регионом, где пройдут соревнования по ски-альпинизму
Иллюстрация: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Ски-альпинизм — новый олимпийский вид спорта. Состязания пройдут в рамках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта с 9 по 18 февраля в ГЛК «Гора Белая».

#СПОРТ#НОВОСТИ

Свердловская область станет первым регионом России, где пройдут соревнования по новой олимпийской дисциплине — ски-альпинизму. Состязания пройдут в рамках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта с 9 по 18 февраля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках II Всероссийской Спартакиады около 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта: биатлоне, бобслее (в том числе скелетоне), горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, альпинизме (ски-альпинизме), сноуборде, фигурном катании на коньках, фристайле и хоккее.

Таким образом, программа Всероссийской спартакиады будет идентична программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В частности, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (оба — на базе ГАУ ДО СО «СШОР «Аист»), а также ски-альпинизму (ГК «Гора Белая»).

Напомним, ранее мы писали о том, почему в России альпинизм находится сейчас на пике популярности и что заставляет скалолазов из Москвы и Калининграда приезжать в Екатеринбург.

Читайте также на DK.RU: 11 горнолыжных комплексов вдоль Большой уральской тропы.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • «Не вписываюсь в чужую картину мира» — Сергей Балакирев о том, как сохранять ресурс«Не вписываюсь в чужую картину мира» — Сергей Балакирев о том, как сохранять ресурс
  • Больше не нужно ездить в Екатеринбург: в Полевском построили центр амбулаторного диализаБольше не нужно ездить в Екатеринбург: в Полевском построили центр амбулаторного диализа
  • Власти Екатеринбурга предложили новый способ борьбы со снегомВласти Екатеринбурга предложили новый способ борьбы со снегом
  • Qiwi продает российский бизнес за 24 млрд рублейQiwi продает российский бизнес за 24 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.