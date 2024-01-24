Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года

При составлении рейтинга эксперты портала «Выберу.ру» проанализировали предложения крупнейших российских банков по размеру активов на 01.12.2023 г.

В ходе исследования аналитики портала учитывали такие параметры как текущая процентная ставка, минимальная сумма и срок вклада, условия пополнения и расходования средств вклада, а также возможность капитализации процентов и порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации. В итоговом рейтинге также учитывались накопленные банками позиции в рейтингах «Выберу.ру» за весь 2023 г. и популярность их продуктов у пользователей данного финансового маркетплейса. Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 г.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.