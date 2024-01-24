Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года
При составлении рейтинга эксперты портала «Выберу.ру» проанализировали предложения крупнейших российских банков по размеру активов на 01.12.2023 г.
В ходе исследования аналитики портала учитывали такие параметры как текущая процентная ставка, минимальная сумма и срок вклада, условия пополнения и расходования средств вклада, а также возможность капитализации процентов и порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации. В итоговом рейтинге также учитывались накопленные банками позиции в рейтингах «Выберу.ру» за весь 2023 г. и популярность их продуктов у пользователей данного финансового маркетплейса. Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 г.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K9SHC