Корейские и турецкие сериалы не «зашли» россиянам

Онлайн-кинотеатры так и не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы, которые они начали массово закупать на фоне ухода из России привычного контента.

В 2023 г. доля интереса к турецкому контенту от общего проявленного интереса аудитории ко всем сериалам составляла около 8%, корейского — 3,2%. Онлайн-кинотеатры так и не смогли привлечь массовую российскую аудиторию, пишет РБК. Турецкие проекты в большинстве своем «работают» не так хорошо, как ожидалось, признает замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов:

Мы считаем, что у турецкого контента все же есть потенциал, и он, несомненно, пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако, кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым.

Методология «Кинопоиска» базируется на том, что подавляющее большинство людей, которые ищут информацию о том или ином сериале в интернете, либо уже его смотрят, либо собираются посмотреть. За проявление интереса принимаются действия пользователей по поиску информации о сериалах, переходы и посещение интернет-страниц, связанных с сериалами, а также страниц энциклопедий и других тематических ресурсов. В месяц в рамках исследования учитываются около 250 млн таких действий.

Хуже турецкого работает корейский контент. Несмотря на то что у корейского контента есть своя аудитория, расширять его присутствие в библиотеке Premier не планирует. Во многом это объясняется «огромной разницей культур», так как корейские сериалы «насыщены малоизвестными россиянам традициями и обычаями Азии». Большинство — 97% зрителей платформы — в 2023 г. интересовались отечественными фильмами и сериалами, тогда как зарубежный, в том числе азиатский, контент привлекал только 44%.

Российские онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки фильмов и сериалов южнокорейского и турецкого производства летом 2022 г. Наращивая количество доступных в библиотеке сериалов из этих стран, платформы планировали компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий. Так, количество наименований контента корейского производства на «Иви» и Okko выросло тогда в 1,4 раза год к году, на Wink — в 1,6 раза, на Premier — в 2,3 раза, на «Кинопоиске» — на четверть. У всех почти в два раза увеличилось и число турецких фильмов и сериалов. Всплеск интереса к корейскому и турецкому контенту произошел после начала массовых закупок таких сериалов и составил порядка 15%. Однако спрос этот в итоге оказался краткосрочным и уже к концу 2022 г. нивелировался.

Корейский и турецкий контент остается ориентированным на определенный сегмент аудитории, в то время как российский показывает стремительный рост, согласны в «Кинопоиске». «В 2023 г. смотрение российских проектов на нашей платформе охватывает 81% аудитории», — заявляют в этом онлайн-кинотеатре. Start, в свою очередь, говорит о большом потенциале проектов из Мексики, Бразилии и Аргентины.

Напомним, из-за начала военной кампании на Украине к марту 2023 г. онлайн-кинотеатры потеряли право показывать сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска», а также кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». После 28 февраля платформы лишились всех проектов Disney и ее дочерних студий, в числе которых «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», кинокомиксы Marvel и мультфильмы Pixar, рассказывал DK.RU.