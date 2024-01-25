Крупнейшая криптобиржа Binance полностью отказалась от рубля

Все оставшиеся на балансах пользователей Binance рубли будут автоматически конвертированы в стейблкойны, биржа также перестанет поддерживать P2P-операции (сделки между пользователями) с рублем.

Криптобиржа Binance объявила о прекращении любых операций в рублях с 31 января 2024 г., пишет Коммерсантъ. Прекращение рублевых операций связано с решением об уходе из России путем продажи локального бизнеса бирже CommEX. Все оставшиеся на балансах пользователей Binance рубли будут автоматически конвертированы в стейблкойны FDUSD по текущему курсу, предупредили в компании.

Binance призвала всех российских пользователей до 31 января конвертировать рублевые активы на платформе в другие, доступные на бирже, обменять их на криптовалюту или вывести с площадки через ее партнеров. Также биржа попросила российских клиентов вывести все свои деньги до 29 декабря 2023 г.

В сентябре 2023 г. Binance заявила о продаже российского бизнеса компании CommEX и о том, что с 31 января биржа также перестанет поддерживать P2P-операции (сделки между пользователями) с рублем, но клиенты смогут проводить операции с рублем на CommEX. Для этого необходимо привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX, писал DK.RU.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США проводит расследование в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. Ранее гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Решение руководство мотивировало санкционными списками.