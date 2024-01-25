Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.01
87,91
95,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Крупнейшая криптобиржа Binance полностью отказалась от рубля

Крупнейшая криптобиржа Binance полностью отказалась от рубля
Иллюстрация: РИА Новости

Все оставшиеся на балансах пользователей Binance рубли будут автоматически конвертированы в стейблкойны, биржа также перестанет поддерживать P2P-операции (сделки между пользователями) с рублем.

#НОВОСТИ

Криптобиржа Binance объявила о прекращении любых операций в рублях с 31 января 2024 г., пишет Коммерсантъ. Прекращение рублевых операций связано с решением об уходе из России путем продажи локального бизнеса бирже CommEX. Все оставшиеся на балансах пользователей Binance рубли будут автоматически конвертированы в стейблкойны FDUSD по текущему курсу, предупредили в компании. 

Binance призвала всех российских пользователей до 31 января конвертировать рублевые активы на платформе в другие, доступные на бирже, обменять их на криптовалюту или вывести с площадки через ее партнеров. Также биржа попросила российских клиентов вывести все свои деньги до 29 декабря 2023 г.

В сентябре 2023 г. Binance заявила о продаже российского бизнеса компании CommEX и о том, что с 31 января биржа также перестанет поддерживать P2P-операции (сделки между пользователями) с рублем, но клиенты смогут проводить операции с рублем на CommEX. Для этого необходимо привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX, писал DK.RU. 

Газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США проводит расследование в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. Ранее гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Решение руководство мотивировало санкционными списками.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Как семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоемКак семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоем
  • Свердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнесаСвердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнеса
  • Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?
  • РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажкиРЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.