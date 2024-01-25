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Бывший президент российского представительства Henkel возглавил пивной холдинг ОПХ

Бывший президент российского представительства Henkel возглавил пивной холдинг ОПХ
Иллюстрация: РИА Новости

Бывший топ-менеджер Henkel Сергей Быковских возглавит заводы, выпускающие пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис» и др.

#НОВОСТИ

В ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг» подтвердили назначение на должность гендиректора Сергея Быковских, бывшго президента российского представительства немецкого производителя бытовой химии и косметики Henkel. Быковских обладает опытом управления крупной международной компанией, компетенциями в управлении широким спектром брендов и категорий, пониманием предпочтений потребителей, заявили в ОПХ, пишет Коммерсантъ

Временно исполнявшая обязанности гендиректора ОПХ Ксения Костыгова сфокусируется на роли директора по управлению цепочками поставок и продолжит руководить производством, закупками, планированием и логистикой. 

В холдинг ОПХ входят восемь заводов в разных городах, выпускающие пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», «Крушовице» Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис» и т. д. В 2022 г. ОПХ была третьим производителем пива в России с объемом производства 93,65 млн дал. Компания была частью голландского концерна Heineken, а в августе 2023 года ОПХ приобрела группа «Арнест» Алексея Сагала, рассказывал DK.RU. 

Концерн работал в России с 1991 г. и владел предприятиями в восьми регионах, где выпускают моющие и чистящие средства и порошки под марками Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», клей «Момент», сухие строительные смеси Ceresit и другую продукцию. Выручка российских активов Henkel в 2021 г. составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Компания объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 г. из-за специальной военной операции России в Украине.

Автор: Андрей Широков
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