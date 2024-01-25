Российский бизнес бежит за визами. Спрос вырос на 85%

Особой популярностью пользуются страны Азии — получение визы в КНР занимает три-четыре дня. Свободно записаться можно для получения виз Греции и Венгрии, основным направлением остается Франция.

По итогам 2023 г. операторы делового туризма зафиксировали двукратный рост спроса на бизнес-визы: на 85% год к году, посчитали в «Аэроклубе». Растущий в целом спрос аналитики связывают с дополнительными потребностями бизнеса в налаживании связей, пишет Коммерсантъ. В «Випсервисе» говорят о двукратном росте, в Trivio — о пятикратном. Платформа «Ракета» зафиксировала рост спроса в 2,2 раза за год. На Китай в 2023 г. пришлось 58% бизнес-виз. По отношению к докризисному 2019 г. их число выросло на 43%.

Директор департамента маркетинга Trivio Андрей Батурин рассказал, что получение визы в КНР занимает три-четыре дня. Помимо Китая, он отметил рост спроса на получение деловых виз в Индию, Иран, Саудовскую Аравию и Кению.

Андрей Батурин констатирует непростую ситуацию с получением шенгенских виз. На страны Шенгена приходит 34% виз деловых туристов, в то время как в 2022 г. речь шла о 68%. Основным направлением остается Франция, хотя интерес к ней год к году сократился на 16%. В случае Италии аналитики отмечают рост на 11%, Австрии — на 63%, Испании — на 22%, Венгрии — на 68%. Свободно записаться можно для получения виз Греции и Венгрии. Стоимость оформления в каждом случае составляет около €100, сроки рассмотрения варьируются от 15 до 45 дней.

Россияне с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г. (американский финансовый год) получили 39,5% отказов в выдаче виз В1/В2. Ухудшение статистики по отказам эксперт связывает с ростом числа заявителей, рассчитывающих получить визы в эмигрантских целях, и обстоятельствами, вынуждающими их подавать заявления в третьих странах. Показатель выше аналогичного значения за предыдущие два года — 26,2% и 29,5%. В Казахстане, Армении и Киргизии в принципе большое число отказов даже для местных жителей.

Эксперты рассчитывают, что спрос на визы со стороны деловых туристов в этом году продолжит расти, в частности в Китай, также они считают, что запросов на шенгенские визы в 2024 г. будет больше.