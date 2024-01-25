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Российский бизнес бежит за визами. Спрос вырос на 85%

Российский бизнес бежит за визами. Спрос вырос на 85%
Иллюстрация: РИА Новости

Особой популярностью пользуются страны Азии — получение визы в КНР занимает три-четыре дня. Свободно записаться можно для получения виз Греции и Венгрии, основным направлением остается Франция.

#НОВОСТИ

По итогам 2023 г. операторы делового туризма зафиксировали двукратный рост спроса на бизнес-визы: на 85% год к году, посчитали в «Аэроклубе». Растущий в целом спрос аналитики связывают с дополнительными потребностями бизнеса в налаживании связей, пишет Коммерсантъ. В «Випсервисе» говорят о двукратном росте, в Trivio — о пятикратном. Платформа «Ракета» зафиксировала рост спроса в 2,2 раза за год. На Китай в 2023 г. пришлось 58% бизнес-виз. По отношению к докризисному 2019 г. их число выросло на 43%.

Директор департамента маркетинга Trivio Андрей Батурин рассказал, что получение визы в КНР занимает три-четыре дня. Помимо Китая, он отметил рост спроса на получение деловых виз в Индию, Иран, Саудовскую Аравию и Кению.

Андрей Батурин констатирует непростую ситуацию с получением шенгенских виз. На страны Шенгена приходит 34% виз деловых туристов, в то время как в 2022 г. речь шла о 68%. Основным направлением остается Франция, хотя интерес к ней год к году сократился на 16%. В случае Италии аналитики отмечают рост на 11%, Австрии — на 63%, Испании — на 22%, Венгрии — на 68%. Свободно записаться можно для получения виз Греции и Венгрии. Стоимость оформления в каждом случае составляет около €100, сроки рассмотрения варьируются от 15 до 45 дней.

Россияне с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г. (американский финансовый год) получили 39,5% отказов в выдаче виз В1/В2. Ухудшение статистики по отказам эксперт связывает с ростом числа заявителей, рассчитывающих получить визы в эмигрантских целях, и обстоятельствами, вынуждающими их подавать заявления в третьих странах. Показатель выше аналогичного значения за предыдущие два года — 26,2% и 29,5%. В Казахстане, Армении и Киргизии в принципе большое число отказов даже для местных жителей.

Эксперты рассчитывают, что спрос на визы со стороны деловых туристов в этом году продолжит расти, в частности в Китай, также они считают, что запросов на шенгенские визы в 2024 г. будет больше.

Выдача «золотых виз» в Европе бьет рекорды, а спрос на гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость или финансовые активы только растет, рассказывал DK.RU со ссылкой на расследование Bloomberg. Компания Get Golden Visa раскрыла данные, согласно которым число запросов на португальские и греческие «золотые визы» выросло в первой половине 2023 г. на 127% в сравнении с тем же периодом 2022 г. Только в мае Португалия выдала 180 «золотых виз», а Греция — 412. По сравнению с прошлым годом рост составил 87%. Испания выдала 2462 «золотые визы» за весь 2022-й — это на 60% больше, чем в 2021-м. Италия предоставила 79 виз в 2022 г. — в основном россиянам, американцам и британцам: это почти в два раза больше, чем в 2021-м, и максимум с начала программы в 2018-м.  
Автор: Андрей Широков
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