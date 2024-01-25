Минфин: налог на сверхприбыль заплатят даже полные банкроты

До 28 января бизнес должен перечислить в бюджет налог на сверхприбыль, причем заплатят и те, кто подпал под его условия, но был признан банкротом, пояснил Минфин.

Минфин выпустил разясняющую записку касательно налога на сверхприбыль, который до 28 января должен заплатить крупный бизнес. Под сбор подпадает крупный бизнес, который показывал положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет. Но, по данным Минфина, сбор распространяется в том числе и на компании, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. В таком случае встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота. Документ размещен в справочной системе «КонсультантПлюс».

В своем письме сотрудник Минфина отвечает на вопрос о признании организации-банкрота плательщиком налога на сверхприбыль. Позиция Минфина продиктована действующим законодательством и соответствует его логике — налог на сверхприбыль ничем не отличается от других сборов. В России действует особый порядок, в соответствии с которым компания-банкрот должна погашать задолженность, — приводят Известия слова директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича:

Скорее всего, идет речь о компаниях, которые могли иметь большие прибыли в 2021–2022 годах, а потом у них начались серьезные финансовые проблемы, приведшие к банкротству. При этом вряд ли к ним относятся стратегически важные предприятия и «дочки» зарубежного бизнеса.

Windfall tax ввели в прошлом году как разовый налог для бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд руб., рассказывал DK.RU Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 гг. над показателем 2018–2019 гг. Если организация заплатила в бюджет до 30 ноября 2023-го, она получала «скидку»: ставка была 5%. От сбора освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога. Windfall tax взимается лишь с крупных компаний, сверхприбыль у которых могла образоваться только в условиях, когда организация показывала положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет. При подобных критериях сложно представить неплатежеспособное предприятие такого масштаба. Встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота компании, резюмировали в ведомстве.

Всего власти планировали собрать благодаря налогу на сверхприбыль 300 млрд руб. Но в конце декабря Минфин отчитывался, что в бюджет поступило уже 315 млрд по этой статье. Благодаря досрочным выплатам государство смогло пополнить бюджет дополнительными доходами. Поступление от налога на сверхприбыль по итогам января 2024-го будет, по прогнозу эксперта, незначительным — около 20–30 млрд руб, — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

В январе наверняка найдутся опоздавшие компании. Кто-то резервировал свободные средства для будущих инвестпроектов или выплаты дивидендов, у кого-то деньги находились на счетах под проценты, и поэтому распечатывать заранее кубышку было невыгодно.

По ее прогнозам, общая сумма налога на сверхприбыль, уплаченная в бюджет, в январе еще может возрасти на 1–3%, то есть на 3–10 млрд руб. (до 318–325 млрд). Эксперимент по введению в России windfall tax уже можно назвать удачным для правительства, считает Наталья Мильчакова. Однако в дальнейшем, если власти собираются вводить новые временные сборы, необходимо учитывать закономерность: чем ниже ставка налога, тем больше желающих его платить, подытожила эксперт.

Ранее на DK.RU: «Начислить больше — девиз ФНС на каждый год. Доначислить на 14% больше — девиз на 2024-й»