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По требованию США. Банки Кипра закрывают счета гражданам РФ

По требованию США. Банки Кипра закрывают счета гражданам РФ
Иллюстрация: pxhere.com

Число российских клиентов сократилось на 82% за последние 8 лет. Ранее граждане РФ столкнулись с отказом от обслуживания российских счетов и проведением финансовых операций в банках Турции и Китая.

#БАНКИ#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Кипрские банки активно закрывают счета россиян и прекращают обслуживание граждан РФ, пишет ТАСС. В посольстве России на Кипре сообщили, что такая тенденция наблюдается с 2014 г., однако сейчас она усилилась. В последние месяцы значительно сократилось количество депозитов российских граждан в банках республики:

К сожалению, кипрские банки с усердием выполняют поручения Вашингтона о вытеснении наших соотечественников и принадлежащих им компаний с острова. Зачастую для закрытия счета и отказа в дальнейшем обслуживании кредитным организациям достаточно одного обстоятельства — наличия паспорта РФ, — подчеркнули в российской дипмиссии.

ТАСС пишет, что депозиты российских граждан в банках республики сократились на 76% с 2014 по 2022 гг. При этом число российских клиентов, которые используют услуги кипрских банков, сократилось на 82%.

За последние годы финансовые учреждения республики разорвали деловые связи почти с 60 тыс. клиентов — в основном гражданами России и Украины, было заблокировано около 126 тыс. счетов на сумму около €40 млрд.

В начале декабря 2023 г. кипрская газета Politis сообщила, что банковский сектор Кипра получил от властей США указание прекратить все операции с российскими рублями. 

Ранее DK.RU рассказывал, что банки Турции и Китая отказываются проводить платежи и обслуживать сделки с участием граждан РФ. Денежные переводы из Турции в Россию остановились с декабря 2023 г., турецкие банки разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договоров. 

Что касается Китая, пока что ситуация не носит массового характера, однако отдельные участники рынка уже столкнулись с блокировками. Как сообщал DK.RU, банки Китая намерены прекратить сотрудничество с российскими клиентами из санкционного списка и перестать предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору

Автор: Екатерина Круглова
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