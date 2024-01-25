Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.01
88,28
96,16
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УЗГА подписал соглашение с авиакомпанией «Аврора» о поставке 15 самолетов «Ладога»

УЗГА подписал соглашение с авиакомпанией «Аврора» о поставке 15 самолетов «Ладога»
Иллюстрация: УЗГА во ВКонтакте

Стороны договорились в дальнейшем согласовать комплектацию самолетов и послепродажное обслуживание. Напомним, ранее между ними была заключена договоренность о поставке 95 самолетов «Байкал».

#НОВОСТИ

АО «Авиакомпания «Аврора» и «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») в рамках Международной выставки-форума «Россия» подписали соглашение о намерениях в отношении поставки 15 самолетов ТВРС-44 «Ладога».

Стороны договорились согласовать существенные условия поставки воздушных судов ТВРС-44, в том числе определить комплектацию самолетов, состав оборудования, гарантийные обязательства и пакет услуг послепродажного обслуживания.

Соглашение о намерениях подписано в присутствии министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик и генеральный директор АО «УЗГА» Сергей Федоров.

Для Дальнего Востока и Арктики авиация играет ключевую роль в транспортной доступности региона, в большинстве случаев это безальтернативный способ передвижения. Повышение транспортной доступности социально значимых регионов — одна из наших приоритетных задач. Уверен, что благодаря нашим самолетам мы сможем сохранить и нарастить пассажиропоток на Дальнем Востоке, — прокомментировал Алексей Чекунков.

«Поставка самолетов нового типа ТВРС-44 «Ладога» должна позволить заменить устаревший, но нетребовательный к наземной инфраструктуре флот, расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть за счет лучшего охвата небольших и труднодоступных населенных пунктов, повысить качество авиационных услуг и в итоге нарастить пассажиропоток. Подписание этого соглашения — еще один шаг к выполнению задачи, поставленной Президентом — улучшить транспортную обеспеченность труднодоступных населенных пунктов в регионе», — отметил Константин Сухоребрик.

Напомним, что 11 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

Планируется, что УЗГА с 2026 по 2030 гг. произведет и поставит самолеты ГТЛК, после чего лизинговая компания передаст их в финансовую аренду Единой дальневосточной авиакомпании для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других.

Читайте также на DK.RU: Против УЗГА ввели новый пакет санкций.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Как семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоемКак семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоем
  • Свердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнесаСвердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнеса
  • Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?
  • РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажкиРЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.