УЗГА подписал соглашение с авиакомпанией «Аврора» о поставке 15 самолетов «Ладога»

Стороны договорились в дальнейшем согласовать комплектацию самолетов и послепродажное обслуживание. Напомним, ранее между ними была заключена договоренность о поставке 95 самолетов «Байкал».

АО «Авиакомпания «Аврора» и «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») в рамках Международной выставки-форума «Россия» подписали соглашение о намерениях в отношении поставки 15 самолетов ТВРС-44 «Ладога».

Стороны договорились согласовать существенные условия поставки воздушных судов ТВРС-44, в том числе определить комплектацию самолетов, состав оборудования, гарантийные обязательства и пакет услуг послепродажного обслуживания.

Соглашение о намерениях подписано в присутствии министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик и генеральный директор АО «УЗГА» Сергей Федоров.

Для Дальнего Востока и Арктики авиация играет ключевую роль в транспортной доступности региона, в большинстве случаев это безальтернативный способ передвижения. Повышение транспортной доступности социально значимых регионов — одна из наших приоритетных задач. Уверен, что благодаря нашим самолетам мы сможем сохранить и нарастить пассажиропоток на Дальнем Востоке, — прокомментировал Алексей Чекунков.

«Поставка самолетов нового типа ТВРС-44 «Ладога» должна позволить заменить устаревший, но нетребовательный к наземной инфраструктуре флот, расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть за счет лучшего охвата небольших и труднодоступных населенных пунктов, повысить качество авиационных услуг и в итоге нарастить пассажиропоток. Подписание этого соглашения — еще один шаг к выполнению задачи, поставленной Президентом — улучшить транспортную обеспеченность труднодоступных населенных пунктов в регионе», — отметил Константин Сухоребрик.

Напомним, что 11 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

Планируется, что УЗГА с 2026 по 2030 гг. произведет и поставит самолеты ГТЛК, после чего лизинговая компания передаст их в финансовую аренду Единой дальневосточной авиакомпании для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других.

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