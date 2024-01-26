В судьбу старинного дома в Екатеринбурге вмешались губернатор, прокурор и Хинштейн

В ночь на 24 января начался снос исторического дома на ул. Чернышевского. В 2019 году он был отреставрирован в рамках «Том Сойер Феста». После огласки работы были приостановлены.

Уничтожение очередного исторического здания в центре Екатеринбурга — особняка, известного как дом псаломщика Топоркова — попало в региональную и даже в федеральную повестку.

Здание на Чернышевского, 6, построенное по проекту 1883 года, было отреставрировано в 2019 г. волонтерами «Том Сойер Феста». В 2020 г. его купила компания «Экосистема-СМБ», соучредителем которой является бывший член правления «Уральской ассоциации туризма» Максим Пузанков. В ночь (по сложившейся в Екатеринбурге традиции) с 23 на 24 января собственник приступил к сносу здания.

На ситуацию обратили внимание общественники, а за ними депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал решение собственника «плевком в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие». Далее в историю со сносом включился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и областная прокуратура. Пока работы на объекте остановлены.

Дом псаломщика Топоркова не является памятником архитектуры, но попадает в зону охраны соседних исторических зданий. Проводить здесь какие-либо работы без согласования с властями нельзя. Прокуратура начала «проверку исполнения законодательства об объектах культурного наследия».

По предварительной информации, неустановленными лицами с согласия собственника земельного участка, на котором расположен «Жилой дом псаломщика Н. П. Топоркова», произведены работы по частичному демонтажу конструкций нежилого помещения… Данные работы произведены на земельном участке, расположенном в охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения «Две лавки» и «Дом Рязанова И.Д.» в отсутствии проектной документации об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия при проведении работ, — сообщает пресс-служба прокуратуры (цитата из телеграм-канала ведомства).

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Градозащитник Олег Букин подал заявку в региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия на внесение дома Топоркова в реестр памятников архитектуры.

Но историческое здание уже серьезно пострадало: со стороны восточного фасада демонтированы декоративные наличники оконных проемов, со стороны южного фасада объекта частично демонтированы конструкции крыши и бревенчатой стены, в том числе декоративный резной карниз.

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