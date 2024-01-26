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В Свердловской области снижаются цены на яйца и дорожает алкоголь

В Свердловской области снижаются цены на яйца и дорожает алкоголь
Иллюстрация: ru.freepik.com

В регионе впервые за восемь месяцев подешевели (хоть и незначительно) куриные яйца, а также куриное мясо. Зато цены на алкоголь с 1 февраля устремятся вверх.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

В 2023 г. яйца стали самым подорожавшим продуктом в России: на конец декабря их стоимость выросла почти на 59%. Президент Владимир Путин даже принес за это извинения.

С января цены на яйца в Свердловской области пошли вниз. По данным Свердловскстата, снижение стоимости (на 0,95%) произошло впервые с июля 2023 г. Сейчас десяток яиц в среднем обходится в 123,36 руб. Подешевело и мясо курицы — на 0,94%.

В то же время с 1 февраля в регионе резко вырастут цены на импортный алкоголь: на 10–20%. Соответствующие уведомления от поставщиков начали получать екатеринбургские рестораторы, сообщает ЕАН. Причин несколько: повышение акцизов, увеличение экосбора на упаковку, удорожание логистики, а также рост издержек при производстве себестоимости.

Рестораторы считают, что российский алкоголь тоже вырастет в цене.

Напомним, что в 2023 г. россияне выпили 229,5 млн декалитров алкоголя: это исторический максимум. Водка практически повторила рекорд 2022 г. — 75,6 млн декалитров. В 2022-м ее продажи выросли почти на 6%, хотя до этого на протяжении последних семи лет ее потребление оставалось стабильным. Продажи коньяка выросли на 9,4%, до 13,9 млн декалитров, а у других спиртных напитков крепостью выше 25 градусов зафиксирован рост на 14,6%, до 12,7 млн декалитров. Для слабоалкогольной продукции показатель увеличился на 14,5%, до 18,4 млн декалитров. Тихих вин за год продано 56,5 млн декалитров, игристых — 21,7 млн декалитров, а ликерных — 1,2 млн декалитров, писал DK.RU.

Автор: Виктория Говорковская
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