Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
88,65
96,63
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область потратит на выборы президента более 1 млрд рублей

Свердловская область потратит на выборы президента более 1 млрд рублей
Иллюстрация: ru.freepik.com

Они будут финансироваться и из федеральной, и из региональной «казны». Деньги направят на закупку материалов с символикой мероприятия и выплаты членам участковых комиссий.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

На организацию выборов президента в Свердловской области потратят более 1 млрд рублей. 842 млн руб. выделят из федерального бюджета, 321,3 млн руб. — из регионального.

221,8 млн руб. направят на дополнительные выплаты членам участковых комиссий, которые с 17 февраля по 7 марта будут ходить по домам горожан и рассказывать о способах голосования.

В 38,2 млн руб. избиркому обойдутся материалы с символикой выборов президента РФ: бейджи, сумки, планшеты для бумаг, указатели, плакаты, баннеры, стикеры, наклейки и российские флажки, сообщает JustMedia.ru.

В 2018 году Центральный избирательный комитет выделял свердловскому избиркому на организацию выборов президента 382,3 млн руб. 

Напомним, что выборы президента России стартуют 17 марта 2024 г. Они продлятся три дня.

Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья, — отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.  

Читайте также на DK.RU:

Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Как семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоемКак семья из Академического открыла пункты проката и взяла в аренду целый водоем
  • Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?
  • РЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажкиРЖД выставила на продажу земли. На них, вероятно, построят многоэтажки
  • Блиновскую отправили в СИЗО из-за новогоднего корпоративаБлиновскую отправили в СИЗО из-за новогоднего корпоратива
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.