Они будут финансироваться и из федеральной, и из региональной «казны». Деньги направят на закупку материалов с символикой мероприятия и выплаты членам участковых комиссий.

На организацию выборов президента в Свердловской области потратят более 1 млрд рублей. 842 млн руб. выделят из федерального бюджета, 321,3 млн руб. — из регионального.

221,8 млн руб. направят на дополнительные выплаты членам участковых комиссий, которые с 17 февраля по 7 марта будут ходить по домам горожан и рассказывать о способах голосования.

В 38,2 млн руб. избиркому обойдутся материалы с символикой выборов президента РФ: бейджи, сумки, планшеты для бумаг, указатели, плакаты, баннеры, стикеры, наклейки и российские флажки, сообщает JustMedia.ru.

В 2018 году Центральный избирательный комитет выделял свердловскому избиркому на организацию выборов президента 382,3 млн руб.

Напомним, что выборы президента России стартуют 17 марта 2024 г. Они продлятся три дня.

Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья, — отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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