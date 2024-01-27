«АвтоВАЗ» решил еще больше упростить новый седан Lada Aura

Предполагается, что машина будет востребована для бизнеса. Ею могут воспользоваться службы доставки и городских такси. Будет создана специальная комплектация автомобиля.

АвтоВАЗ анонсировал новую модификацию Lada Vesta — упрощенную версию седана Lada Aura для такси, сообщает Коммертсантъ. Выпуск новинки бренда намечен на сентябрь 2024 г.

Детали версии для такси в пресс-службе АвтоВАЗа не назвали. Однако можно предположить, что у этих автомобилей не будет премиальных опций. К примеру, салон будет из ткани, не будет мультимедийной системы с большим экраном, вместо 1,8-литрового двигателя Aura могут оснастить 1,6-литровым мотором, который будет работать в паре с механикой:

Безусловно, мы рассчитываем на рынок такси, на котором такой автомобиль востребован. Для такси будет создана специальная комплектация автомобиля, но детали раскрывать пока рано, — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗ.

АвтоВАЗ позиционирует удлиненную модификацию Lada Vesta как автомобиль для госслужащих. Президент РФ поручил чиновникам использовать отечественные автомобили, заказы от Минфина на эту модель уже поступили на завод. Ранее стало известно, что продавать LADA Aura планируется не только по госзаказам, но и на «частный сектор», то есть рядовым покупателям-физлицам. Об этом сообщил журналистам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

До сих пор публике демонстрировали только прототипы Lada Aura в максимальном оснащении, которые предназначены преимущественно для чиновников. Под капотом этой модели установлен 1,8-литровый ВАЗовский двигатель мощностью 122л.с., который работает в паре с китайским вариатором. Интерьер выполнен в светлом и темных тонах, обивка сидений и рулевого колеса из натуральной кожи, на панели приборов установлена 10-дюймовая мультимедийная система с сервисами Яндекс.Авто и цифровая комбинация приборов. Стоимость будет не менее 2 млн руб. Новую модель успел похвалить министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Сбербанка Герман Греф с двух попыток не смог завести Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказывал DK.RU. У машины сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче, это произошло потому, что после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, при этом передача осталась включенной, пояснил представитель АвтоВАЗа.