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Супруги из Екатеринбурга выиграли суд с «Аэрофлотом». Смогут ли они улететь в Таиланд?

Супруги из Екатеринбурга выиграли суд с «Аэрофлотом». Смогут ли они улететь в Таиланд?
Иллюстрация: DK.RU

История с осенними продажами очень дешевых билетов на Пхукет продолжается. Суд вынес решение в пользу пассажиров и обязал перевозчика отправить их в марте на отдых.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

«Аэрофлот» проигрывает суды по делу об аннулировании дешевых билетов в Таиланд. Так, Верх-Исетский суд обязал перевозчика отправить супружескую пару на Пхукет по тем условиям, по которым они покупали билеты.

Супруги Быковы, пишут «Известия», также требовали взыскать с авиакомпании неустойку за необоснованный отказ в перелете на сумму 101 тыс. руб. и оштрафовать перевозчика, но эти требования суд не удовлетворил.

Быковы купили билеты на Пхукет из Екатеринбурга с пересадкой в Москве в середине октября, путешествие было запланировано на 14 марта, с обратным перелетом через 10 дней. Билеты в обе стороны с багажом стоили 49,2 тыс. руб. Однако вскоре «Аэрофлот» заявил, что билеты по таким низким ценам — это сбой, их аннулировали и вернули людям деньги, начислив мили на будущие перелеты в качестве бонуса. Но в документах, которые «Аэрофлот» выдал истцам, не было условий, которые позволяли бы компании в одностороннем порядке отказаться от уже проведенной сделки. Это и стало аргументом в суде. Эксперты, однако, считают, что «Аэрофлот» вынесенное решение не выполнит.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ уверен, что авиакомпания решение обжалует, из-за чего до даты вылета оно не успеет вступить в силу, так что в Таиланд екатеринбуржцы не улетят. Все, что останется Быковым — требовать возместить моральный вред и убытки из-за неисполнения договора перевозки.

Напомним, в ноябре 2023 г. сообщалось, что прокуратура разбирается в аннулировании «Аэрофлотом» билетов Екатеринбург – Пхукет. Как писал DK.RU, билеты на направление продавались по весьма бюджетным ценам, приобрели их несколько сотен человек. Перелет в две стороны стоил 12 – 18 тыс. руб., были и варианты за 6,5 тыс. руб. «Аэрофлот» вскоре заявил, что низкая цена объясняется техническим сбоем, брони аннулировали, деньги вернули покупателям. В качестве компенсации людям предложили недельную скидку в 30% при покупке билетов эконом-класса.

Прямые перелеты на Пхукет из Екатеринбурга стартовали 30 октября, ранее были запущены рейсы в Бангкок. 

Автор: Александра Клименко
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