Минобороны Финляндии запретит сделки с недвижимостью для россиян и нерезидентов ЕС

Финляндия планирует ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам и компаниям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП, уже к апрелю 2024 г.

Правительство Финляндии создало рабочую группу, которая займется изучением закона о запрете сделок с недвижимостью для граждан России уже весной 2024 г., сообщил Forbes министр обороны страны Антти Хяккянен. Чиновник приравнивает сделки с недвижимостью к вопросам национальной безопасности вместе с инфраструктурой и границами. По его словам, помимо полного запрета на проведение сделок, также будет проведено расследование по уже проданным россиянам объектам недвижимости:

Мы знаем, что Россия может попытаться использовать холдинги недвижимости для кампаний влияния. Трудно заранее контролировать и оценивать, какие виды собственности могут вызвать проблемы. Поэтому проект стартует с полного запрета. Исключения будут учтены при разработке законодательства. По мере продвижения работы рабочей группы мы увидим, в какой форме закон можно продвигать вперед.

Он также отметил, что Финляндия планирует ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам и компаниям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП (Европейское экономическое пространство).

В реальности ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. О том, что Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью к весне 2024 г., министр обороны страны сообщил в середине января. В начале 2023 г. в Финляндии вступил в силу закон, который предоставил финским властям более широкие полномочия по прекращению сделок с недвижимостью по соображениям национальной безопасности. Документ, в частности, требует при оформлении сделок, совершаемых гражданами стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону, иметь разрешение (лицензию) Минобороны Финляндии. Закон не касается покупки квартир, речь идет только о домах, участках земли и аналогичной недвижимости.

В середине октября 2023 г. Минобороны Финляндии заблокировало три сделки по продаже недвижимости российским покупателям по соображениям безопасности. Две сделки собирались совершить частные лица, еще одну — компания. 10 января Минобороны Финляндии заблокировало еще одну сделку по продаже объекта недвижимости покупателю, связанному с Россией. В сообщении ведомства уточнялось, что объект недвижимости находится в финской провинции Иломантси в Северной Карелии недалеко от границы с Россией, а его покупателем должна была стать компания, «частично принадлежащая России».

Сейчас все КПП на границе России и Финляндии закрыты, рассказывал DK.RU. Ограничения на границе с Россией были введены в конце ноября из-за продолжающейся «нелегальной иммиграции на восточной границе Финляндии» сроком до 15 января. Пропускные пункты будут закрыты до 11 февраля 2024 г., такое решение приняло правительство Финляндии, объяснив свое решение «угрозой гибридного влияния».