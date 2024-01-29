Аренда квартир в Екатеринбурге переживает новый ценовой бум

Город стал одним из лидеров страны по темпам роста стоимости квартир в аренду. Предложение остается скудным, цены же выросли за год почти на четверть.

В Екатеринбурге начали расти цены на аренду квартиры. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, средняя ставка на рынке увеличилась на 24%, предложение при этом достаточно скудное, а лучшие варианты сдаются сразу.

На 1 января 2024 г. число объявлений об аренде жилья составило всего 600 штук, это на 38% меньше, чем год назад. При этом среднее число просмотров объявления достигло 599 раз, в два раза больше, чем год назад. Срок экспозиции оценивается в три недели. Меньше объявлений об аренде стало и в других городах страны, независимо от численности населения. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, там рынок потерял до 70% предложения.

Екатеринбург же стал одним из первых в стране по росту цен на съемные квартиры. Стоимость выросла почти на четверть — 24% — тогда как по стране это в среднем 18%, сейчас это 35 тыс. руб. в месяц.

После достаточно долгого периода роста цен на жилье, и, одновременно, низких ставок мы наблюдаем закономерные последствия: число новых арендных квартир на рынке резко сократилось. При этом рост экономики и последовавшее за ним увеличение потребности в привлечении новых сотрудников привел к росту спроса на арендное жилье в крупных городах в 2023 г. В результате доходность аренды вернулась к высоким значениям 2021 года, — говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Напомним, ранее DK.RU писал, что екатеринбургских девелоперов побуждают отказаться от микроквартир. Девелоперы начали получать отказы в согласовании проектов из-за слишком мелкой нарезки жилых помещений. Их отправляют на доработку.

Один из застройщиков поделился с нами, что его проект отправили на доработку с требованием, чтобы в новом жилом комплексе не было квартир площадью меньше 28 квадратных метров. Официально эта информация нигде не фигурирует, но вопрос [об отказе согласования новых проектов с компактными квартирами] поднимался неоднократно, — отметил заместитель директора агентства недвижимости «Новосел на Малышева» Рим Белозеров.

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