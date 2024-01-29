Банки получили 2,3 трлн руб. на лимиты по льготной ипотеке. Кто поделил деньги?

Ранее глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко отмечал, что банки, которые вводят комиссию для застройщиков, могут лишить льготных лимитов. Эксперты уверены, что выделенных средства не хватит до июля 2024 г.

Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн руб., пишут «Известия» со ссылкой на корпорацию «ДОМ.РФ». Деньги были перечислены кредитным организациям в январе:

Большую часть средств получила семейная ипотека (под 6%) — по ней лимиты расширили на 1,2 трлн руб. Льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительный 1 трлн руб. Помимо того, банки получили дополнительные средства в размере 31 млрд рублей на реализацию «Дальневосточной ипотеки», — уточнили в корпорации.

Из данных «ДОМ.РФ» следует, что большую часть лимитов по госпрограммам получил «Сбер» — всего 700 млрд руб. на льготную ипотеку на новостройки и 673 млрд — на семейную. В число банков, которые получили весомый объем средств, также вошли ВТБ, «Альфа-банк» и банк «ДОМ.РФ». В банках подтвердили получение лимитов.

В Новикомбанке отметили, что до этого момента полностью исчерпали возможности по выдаче льготных кредитов. В Абсолют Банке рассказали, что потребность в расширении лимитов может возникнуть в будущем. В УБРиР сообщили, что при необходимости обратятся к властям по вопросу дополнительного увеличения лимитов.

При этом эксперты уверены, что при нынешних темпах выдачи ипотеки выделенных средств не хватит до июля 2024 г. (до этих пор должны действовать программы поддержки).

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что увеличение лимитов позволит выдать больше льготных ипотек, однако это создает риски для рынка:

Сохранение слишком выгодных для заемщиков условий по льготной ипотеке косвенно способствует высокой закредитованности населения, что увеличивает риски «кредитного пузыря» и последующих проблем банковского сектора и роста числа личных банкротств.

Напомним, что лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Разницу между рыночной и сниженной ставкой компенсируют власти, но только в пределах лимитов. Если банк выдает субсидируемый кредит сверх лимита, то компенсацию он не получит. В таком случае банки чаще всего приостанавливают программы о выделении новых лимитов.

Однако и с компенсацией разницы ставки сегодня возникают проблемы. Как рассказывал DK.RU, с января 2024 г. крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, ввели комиссии 7,5–11% от суммы кредита для застройщиков, если покупатель оформляет ипотеку с господдержкой. Финансовые учреждения объяснили, что льготная ипотека выдается по ставке 6-8% годовых, государство компенсирует 1,5%. При условии, что сегодня ключевая ставка оставляет 16%, выдача льготной ипотеки невыгодна банкирам, поскольку разрыв межу ставками слишком велик.

Ранее глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предупреждал, что корпорация, которая является оператором по распределению лимитов, готова пересмотреть объем выдачи льготных лимитов для тех банков, которые ввели комиссии:

Средства могут быть перераспределены в пользу банков, не вводивших для застройщиков комиссию за каждого покупателя жилья, берущего льготную ипотеку, — говорил Мутко.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действие программ льготной и семейной ипотеки заканчивается 1 июля 2024 г. По его словам, вторая программа будет продлена, но с пересмотром условий:

Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем.

Ранее Центробанк высказывал обеспокоенность массовой выдачей льготной ипотеки и настаивал на сворачивании программы. В тоже время, по мнению ЦБ, механизм льготной ипотеки можно оставить в качестве адресной программы для отдельных категорий населения.