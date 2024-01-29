В России на четверть сократился ассортимент недорогих лекарств до 100 руб. за упаковку

За 2023 г. ценовая категория самых дешевых препаратов продемонстрировала рекордное падение. Их представленность сократилась на 24%, при том что препараты пользуются наибольшим спросом у потребителей.

Ассортимент дешевых лекарств сокращается как минимум последние три года — если в 2020 г. ассортимент препаратов стоимостью до 100 руб. насчитывал 8,8 тыс. позиций, то по итогам 2023-го на рынке осталось лишь 4,6 тыс. из них, следует из расчетов аналитиков. Данные РБК показывают, что 2023 г. был самым значимым для рынка недорогих лекарственных средств.

Дешевые препараты стоимостью до 100 руб., исходя из данных DSM Group, пользуются наибольшим спросом у потребителей. В 2023 г. их доля в аптечных продажах составила 32,5% в упаковках. Больше только у лекарств стоимостью от 100 до 500 руб. — 48,2%, причем эта же категория приносит аптекам больше всего выручки — 35,7%.

Представленность недорогих препаратов росла последние годы и начала падать только в 2023-м, зато сразу на 24%. Так, в категории лекарств стоимостью от 100 до 500 руб. снижение составило 5,5% относительно 2022-го — с 9,2 тыс. до 8,7 тыс. товарных позиций. Лучше обстоит ситуация с еще более дорогими лекарствами стоимостью от 500 до 1 тыс. руб.: их представленность в 2023 г. снизилась лишь на 2,8%, с 3,2 тыс. до 3,1 тыс. Ассортимент самых дорогих препаратов, которые стоят от 1 тыс. руб. за упаковку, сократился на 17,2%, с 3,4 тыс. товарных позиций в 2022 г. до 2,9 тыс. в 2023-м.

Проблема нерентабельности производства из-за регулирования цен на жизненно важные лекарства обсуждается уже давно. Еще в 2016 г. ФАС уведомляла правительство о снятии с производства 197 наименований дешевых жизненно важных лекарств и предупреждала об угрозе остановки выпуска еще 160. Основной причиной назывались низкая рентабельность или даже убыточность производства из-за увеличения затрат на сырье. Еще один фактор — сдерживание цен, сообщил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк:

Более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов, стоимость которых регулирует государство. Их цены рассчитываются по специальной формуле, которая не менялась больше десяти лет, при этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Для производителей выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным, что также влияет на сокращение ассортимента.

По словам директора «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, тенденцию на снижение ассортимента дешевых препаратов ежегодно отмечают во всех 217 аптечных организациях — членах ассоциации. Врачебное и пациентское сообщества меняют приверженность определенным препаратам. Еще 20 лет назад самыми востребованными лекарствами у россиян были анальгин, цитрамон, активированный уголь, ацетилсалициловая кислота, амлокардин, глицерин плюс борная кислота, веронакрап и другие. Сейчас эти наименования практически забыты, некоторые и вовсе ушли с рынка. Кроме того, сами потребители переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты. Например, вместо активированного угля теперь используются абсорбенты типа «Смекты», вместо анальгина — ибупрофен, которые относятся к другим ценовым категориям.

Ранее правительство рассматривало возможность индексации цен на дешевые жизненно важные препараты на 30%. Это позволило бы решить проблему нерентабельности производства и сохранить лекарства на рынке. Но соответствующая мера так и не была принята. В 2020 г. ряд фармкомпаний, включая «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт», предупредили Минпромторг о риске прекращения производства более 50 наименований жизненно важных лекарств из-за нерентабельности, в том числе парацетамола, ибупрофена, димедрола и других.

С конца 2020 г. в стране заработал механизм, в рамках которого допускается повышение стоимости жизненно важных лекарств в случае их нехватки на рынке. Сейчас этот механизм отработан, поэтому происходит постепенное подорожание лекарств и, соответственно, переход их в более дорогие категории. В связи с этим, по прогнозам аналитиков, уход с рынка дешевых препаратов продлится еще несколько лет.

На рынок сильно повляли и фармацевтические гиганты, решившие прекратить торговое партнерство с Россией. Так, «Метипред», занимавший еще в 2021 г. 92,4% в натуральном выражении, в 2023 г. не попал на рынок, благодаря чему 180 тыс. больных ревматическими заболеваниями рискуют остаться без должного лечения, рассказывал DK.RU. Этой категории пациентов не подходят дженерики и способный заменить «Метипред» преднизолон.