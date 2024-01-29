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Структуры сына главы ЛУКОЙЛа собираются инвестировать в бизнес по переработке шин

Структуры сына главы ЛУКОЙЛа собираются инвестировать в бизнес по переработке шин
Иллюстрация: РИА Новости

Сын Вагита Алекперова решил занять перспективный рынок вторичной переработки резиновых шин в асфальт и тротуарную плитку. Новая покупка позволит масштабировать производство по всей России.

#НОВОСТИ

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова в лице входящей в холдинг компании «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ) собирается войти в бизнес по утилизации отработанных шин. В первую очередь он собирается приобрести компанию «Премио Крамб», которая занимается переработкой шин в резиновую крошку в Ленинградской области, эта покупка позволит Алекперову-младшему масштабировать бизнес по переработке шин в другие регионы.

«Премио Крамб» занимается переработкой изношенных покрышек в резиновую крошку, которая используется в дорожном строительстве, при укладке спортивных покрытий, для производства резиновой плитки. Утилизация отработанных шин происходит с помощью механического дробления. Владельцем и гендиректором является Максим Ефименко. Сейчас компания является одним из ключевых игроков на рынке утилизации, имея выручку 84 млн руб. и чистую прибыль около 6 млн руб. по итогам 2022 г.

Сделку уже одобрили в ФАС. Интерес «Экто» вызван наличием у «Премио Крамб» технологии по переработке шин и выпуска конкурентоспособной продукции с возможностью масштабирования бизнеса на другие регионы РФ, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Это очень перспективная тема, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения востребованности материалов, получаемых в ходе переработки», — считает Бурмистров.

Юсуф Алекперов — сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа и бывшего президента нефтекомпании Вагита Алекперова, в этом году ему исполнилось 33 года. Его шесть лет подряд признавали самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится $24 млрд.

ВПТ занимается перевозкой нефтепродуктов железнодорожным и автотранспортом. В частности оператор сдает в аренду вагоны дочерней структуре ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Транс». Выручка ВПТ по итогам 2022 г. — 9 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб. Помимо ВПТ, в «Экто» входят автодилер «Лукавто», производитель энергетиков «План Б», а также небольшая нефтесервисная компания «ВэллТех». В 2022 г. была создана компания «Аквабус», профиль которой — строительство прогулочных и спортивных судов. По данным Коммерсантъ, эта компания в 2022 г. выплатила дивиденды Юсуфу Алекперову на сумму 857 млн руб.

В конце 2023г. Вагит Алекперов вошел в число 500 богатейших людей мира, возглавив этот рейтинг среди предстаивтелей России, рассказывал DK.RU.
Автор: Андрей Широков
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