Что ждет Россию с 1 февраля? Законы месяца

Новые денежные санкции и регулирование допуска к гостайне дополнят новые законы. Добавится индексация выплат для 20 млн россиян, включая матерей, пенсионеров, шахтеров и летчиков.

С 1 февраля в жизни Россиян наступят перемены — будут проиндексированы на 7,4% свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций для более чем 20 млн россиян.

Так, вырастет сумма материнского капитала. Теперь выплата на первого ребенка составит до 630 400 руб., на второго — до 833 000 руб. «Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202 600 руб.», — указали в кабмине. Однако Путин запретил тратить полученные деньги на приобретение авто, рассказывал DK.RU. Индексация пройдет по уровню фактической инфляции, то есть на 7,4%. Помимо материнского капитала, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и ежемесячной страховой выплаты.

С нового месяца российские санкции смогут применяться не только к компаниям и гражданам, но и к организациям, которые они контролируют. Переводы и сделки в пользу блокируемых лиц можно будет остановить. Будет запрещен ввоз товара в Россию тем, кто попал под ограничения. Если у человека есть второе гражданство или вид на жительство за границей, то его не допустят к гостайне РФ.

Глава России Владимир Путин сможет корректировать список лиц, у которых есть доступ к важным документам, во время мобилизации, военного и чрезвычайного положений. Парламентарии, получившие доступ к секретным сведениям, не смогут свободно покинуть страну, сообщает 1 канал. Спикеры Госдумы и Совета Федерации будут регулировать этот вопрос, а в отношении глав муниципалитетов — руководители регионов, пишет URA.RU.

С 1 февраля будет расширен состав сведений, которые включаются в перечни объектов недвижимости. Появится информация о том, что жилое помещение находится в многоквартирном доме, подлежащем ремонту или сносу. Если дом не пригоден для проживания, это также будет упомянуто.

Если у человека истекает срок вклада, то банк будет обязан бесплатно проинформировать клиента об этом. Это следует сделать за пять дней до конца срока.

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Она им положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

В России появятся территориальные добровольные пожарные подразделения. Они будут структурными подразделениями пожарной охраны и смогут принимать участие в профилактике или тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Предприятия смогут создавать объектовые добровольные пожарные подразделения, финансировать их работу, а также предоставлять огнеборцам льготы и компенсации.

С пожарными-добровольцами заключат гражданско-правовой договор, в который может войти обязанность организации предоставлять питание, форму, оборудование, средства индивидуальной защиты. Также им могут предоставить помещения для временного пользования, оплачивать проезд до места назначения и обратно, уплачивать страховые взносы на добровольное медицинское страхование, страхование жизни или здоровья либо возмещать все понесенные ими расходы.

С 1 февраля 2024 г. организациям, которые не войдут в сформированный Роскомнадзором реестр хостинг-провайдеров, будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России. К 25 января в реестр включено уже 266 компаний, еще 44 заявки находятся в стадии рассмотрения.

Росалкогольтабакконтроль будет проводить выездную оценку соответствия некоторых организаций, включенных в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 1 февраля 2024 г. по 31 мая 2025 г. Речь идет о тех организациях, которые включили в этот реестр автоматически.

В России появится механизм досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию отдельных видов деятельности. Такой закон вступает в силу 24 февраля. Согласно документу, жалобу можно будет подать в течение 30 дней с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. В ней заявитель, помимо наименования разрешительного органа и данных о себе, должен будет изложить сведения об обжалуемом решении разрешительного органа, основания и доводы, на основании которых он не согласен с этим решением, а также его требования.