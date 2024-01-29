В Екатеринбурге уволили ответственного за светофоры и пробки

Причиной стали результаты проверки аудиторов Счетной палаты. Центр организации движения теперь возглавит Андрей Синелобов, экс-начальник ОБЭП городской полиции.

Данил Меркулов, руководитель городского Центра организации движения (ЦОД) покинул свой пост, пишет Е1, ссылаясь на источник в транспортной сфере. Меркулов возглавлял ведомство, которое занимается регулировкой движения в Екатеринбурге, анализирует пробки и развивает дорожную городскую сеть. На его место назначен Андрей Синелобов, экс-начальник ОБЭП городской полиции.

Сообщается, что Данила Меркулова уволили после получения результатов проверки со стороны аудиторов Счетной палаты. В прошлом году Центр организации движения заключил несколько крупных сделок на сумму около 300 млн руб., на эти средства были закуплены новые светофоры и камеры по программе развития интеллектуальных транспортных систем в регионе. Как показала проверка, Меркулов письменно не согласовал действия с городским комитетом по транспорту, за что его оштрафовали на 764 тыс. руб., он, однако, настаивал, что форма согласования крупных сделок предусмотрена не была. В декабре 2023 г. Меркулов подал апелляцию, но суд оставил решение без изменений.

Напомним, в конце прошлого года DK.RU писал, что бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО. В пресс-службе Свердловского облсуда подтвердили, что экс-чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

С18 сентября был отстранен от должности начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслав Данилов. Тогда телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что причиной увольнения стало подозрение во взятке. А в департаменте информполитики отметили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.