По парку от района. Какие зеленые территории города претендуют на федеральные деньги

В мэрии Екатеринбурга сообщили, какие парки стали победителями первого этапа голосования за включение их в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2025 г.

В администрации Екатеринбурга подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые могут включить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в 2025 г.

Виктор Юровицкий, заместитель председателя комитета благоустройства, отметил, что всего в голосовании приняли участие 9059 горожан. В список в итоге включены восемь парков:

вторая очередь Преображенского парка;

бульвар по улице Посадской;

Основинский парк;

парк 50 лет ВЛКСМ;

парк 50-летия Советской власти (на Метеогорке);

бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до Фестивальной;

второй этап «Солнечных аллей».

На данном этапе от каждого района города выдвинуто по парку, вторым шагом станет представление эскизов и рендеров обновленных зеленых территорий. О сроках второго этапа голосования сообщат позже. По словам Юровицкого, всего по выдвижению парков поступило более 1 тыс. предложений, больше всего — по рекреационной зоне у стадиона «Химмаш».

Напомним, в 2023 г. на федеральный грант претендовали пять парков города, лидером был летний парк «Уралмаш», в 2022 г. проигравший «Преображенскому» в Академическом. Однако за полтора месяца голосования городу не удалось набрать минимум в 250 тыс. голосов, Екатеринбург стал единственным городом в регионе, которому не выделили федеральные деньги на благоустройство.

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