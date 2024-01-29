В правительстве посчитали, сколько «Титановая долина» внесла в бюджет

Дмитрий Ионин: «На каждый вложенный в инфраструктуру бюджетный рубль приходится 5,3 рубля частных инвестиций, а объем уплаченных налогов и иных платежей превышает бюджетные траты в два раза».

Резиденты особой экономической зоны «Титановая долина» с момента ее запуска заплатили налогами, таможенными сборами и страховыми платежами более 9,7 млрд руб. В 2023 г. отчисления составили 917,9 млн руб., передает департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин подчеркнул, что особая экономическая зона пользуется у инвесторов повышенным спросом:

Проекты, которые уже запущены и планируются к реализации в «Титановой долине» отвечают серьезным требованиям, в том числе, по объему инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест и другим показателям. Фактический объем осуществленных резидентами инвестиций за прошедший год превысил 6,5 млрд рублей. Объем выручки составил 22,7 млрд рублей. На каждый вложенный в инфраструктуру ОЭЗ «Титановая долина» бюджетный рубль приходится 5,3 рубля частных инвестиций резидентов, а объем уплаченных резидентами налоговых, страховых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней превышает понесенные бюджетные затраты на создание ОЭЗ «Титановая долина» в два раза. Сегодня территория признана одной из самых эффективных в стране и способствует ускоренному развитию экономики региона», — заявил Ионин.

Как пишет JustMedia, сегодня статус резидентов «Титановой долины» имеют 24 компании, они вложили в производство более 80 млрд руб. Еще четыре новых проекта с заявленным объемом инвестиций в 30 млрд рублей одобрены в 2023 г.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что региональный Мининвест подал четыре иска против резидентов «Титановой долины». В Арбитражный суд Свердловской области поступили иски к АО «Верхнесалдинский металлургический завод» и АО «Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений». Министерство не устроило, что резиденты не торопились выполнять свои инвестиционные программы и не выполняли таким образом условия соглашений.

Также DK.RU сообщал, что в прошлом году в «Титановой долине» появились два новых резидента — «КМЗ Эйр» и ИКМЗ. Первое предприятие производит тягодутиевые машины, второе — титановые заготовки. Инвестиции в первый проект составят 680 млн руб., во второй — 980 млн руб.