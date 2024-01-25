Региональный Мининвест подал четыре иска против резидентов «Титановой долины»

Причина: четыре резидента ОЭЗ «фактически не выполняли условия соглашений», не приступив к реализации инвестиционных проектов с 2019 г.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области подало четыре иска против резидентов ОЭЗ «Титановая долина». Причиной стало то, что данные резиденты не торопились выполнять свои инвестиционные программы, не выполняя таким образом условия соглашений. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Иски к четырем предприятиям были поданы региональным мининвестиций и развития в Арбитражный суд Свердловской области. Согласно картотеке суда, иски к АО «Верхнесалдинский металлургический завод» и АО «Ферростар» были поданы 26 декабря 2023 г., к ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений» — 11 января 2024 г.

Как прокомментировали «Ъ-Урал» в региональном Мининвесте, иски связаны с тем, что по условиям заключенных соглашений компании должны были приступить к реализации инвестиционных проектов с 2019 г. «Однако фактически существенные условия соглашений не выполнялись: деятельность на территории «Титановой долины» резидентами не велась, инвестиции не осуществлялись. В числе причин ими указывались ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, санкции в отношении России со стороны недружественных стран»,— отметили в ведомстве, добавив, что по федеральному законодательству соглашение может быть расторгнуто, если резидент нарушает его.

Напомним, ранее мы писали, что в прошлом году в «Титановой долине» появились два новых резидента — «КМЗ Эйр» и ИКМЗ.

Первое предприятие производит тягодутиевые машины, второе — титановые заготовки. Инвестиции в первый проект составят 680 млн руб., во второй — 980 млн руб.

Также сообщалось, что в Минстрое Свердловской области утвердили планировку четвертой площадки «Титановой долины» в Сысерти. На 122 га планируется возвести не менее пяти инвестиционных проектов, работы должны начаться в 2024 г.

В очередной очереди «Титановой долины» появятся два крупных проекта в сфере логистики — распределительный центр компании «Сима-Инвест» и автоматизированный производственно-складской комплекс ТД «Сима-Ленд». Инвестиции в проекты превысят 5 млрд руб.

Напомним, весной этого года была утверждена планировка третьей очереди «Титановой долины» в Алапаевске. В городе построят завод «Нейвасталь», на котором будут производить стальную заготовку и мелющие шары. В проект вложат более 20 млрд руб.

В 2023 г. «Титановая долина» получит из областного бюджета 241,2 млн руб., в 2022 г. регион вложил в проект более 387 млн руб. По состоянию на 2021 г., с начала существования площадки, резиденты выплатили налоги в 522,6 млн руб.

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