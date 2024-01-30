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Эльвира Набиуллина: «Ждем существенного торможения роста цен на жилье»

Эльвира Набиуллина: «Ждем существенного торможения роста цен на жилье»
Иллюстрация: РИА Новости

Новостройки в России с начала 2023 г. подорожали на 15% — в среднем до 126 тыс. руб. за кв. м. В то же время программа льготного ипотечного кредитования зашла в тупик.

#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости заявила, что «бум на рынке жилья с большой вероятностью может привести к кризису», потому что нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки.

Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки. Массовые льготные программы привели к удорожанию жилья, но не к доступности — даже если ежемесячный платеж не вырос, общая долговая нагрузка увеличивается. Средний срок ипотеки вырос с 18 лет в 2020 г. до 25 лет сейчас, — сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина считает, что льготная ипотека не может быть массовой, программы поддержки должны носить адресный характер:

За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример — семейная, сельская, дальневосточная ипотека.

В то же время Банк России ждет торможения роста цен на жилье в целом по России:

Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами.

По данным портала «Мир квартир», новостройки в России с начала 2023 г. подорожали на 15% — в среднем до 126 тыс. руб. за кв. м., вторичное выросло в цене на 14%, до 109 тыс. руб. за кв. м.

Как уже рассказывал DK.RU, программа льготной ипотеки зашла в тупик. С января 2024 г. крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банкввели комиссии 7,5 – 11% от суммы кредита для застройщиков, если покупатель оформляет ипотеку с господдержкой. Финансовые учреждения объяснили, что льготная ипотека выдается по ставке 6 – 8% годовых, государство компенсирует только 1,5%. При условии, что сегодня ключевая ставка остается 16%, выдача льготной ипотеки невыгодна банкирам, поскольку разрыв межу ставками слишком велик. Многие застройщики отказались работать с банками, которые объявили о комиссии. 

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предупредил, что корпорация, которая является оператором по распределению лимитов, готова пересмотреть объем выдачи льготных лимитов для тех банков, которые ввели комиссии.

Автор: Екатерина Круглова
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