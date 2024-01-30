Корпорация «Маяк» перестроит офисник в центре Екатеринбурга в дом из «однушек»

Речь идет об административной постройке на ул. Красноармейской. Она соседствует с местом, где раньше стояло конструктивистское здание ПРОМЭКТа, а сейчас строится жилой комплекс «Архитектон».

В 2021 г. корпорация «Маяк» безуспешно пыталась продать административное здание на ул. Красноармейской, 78б за 270 млн руб. Сейчас она планирует его реконструировать и превратить в жилой дом. Вместо офисов там появятся 49 квартир: 26 студий, 19 однокомнатных квартир и четыре двухкомнатные.

Офисник находится рядом с жилым комплексом «Архитектон», который «Маяк» строит на месте снесенного в конце 2020 г. конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ).

Таким образом компания расширит границы застройки квартала в центре Екатеринбурга. Завершить реконструкцию здания планируют до декабря 2025 г., сообщает 66.ru. Арендаторам придется съехать.

Напомним, снос здания ПРОМЭКТа (ул. Декабристов, 20) в конце 2020 г. стал одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге. Когда собственник начал его демонтаж, архитектор Полина Иванова и глава сообщества «Уральский хронотоп» Олег Букин забили тревогу, требовали остановить снос и добились того, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включило ПРОМЭКТ в список зданий, которые могут обладать признаками объектов культурного наследия. Однако таковым здание не признали.

Ранее DK.RU сообщил, что в судьбу старинного дома на ул. Чернышевского, 6 в Екатеринбурге вмешались губернатор, прокурор и депутат Хинштейн. В ночь на 24 января 2024 г. собственник начал его сносить. В 2019 году здание было отреставрировано в рамках «Том Сойер Феста». После огласки работы по сносу были приостановлены.

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