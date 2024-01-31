«От санкций оправились. Но остались проблемы с ФНС и обострился кадровый голод»

С какими вызовами в прошлом году столкнулись предприниматели Среднего Урала, и что необходимо для дальнейшего развития экономики региона? Отвечают эксперты.

Для бизнеса Свердловской области 2023 г. стал непростым, но интересным. Оправившись от последствий пандемии и введения санкций, предприятия столкнулись с новым вызовом — нехваткой кадров. Какие еще проблемы беспокоили свердловских предпринимателей в прошлом году, с какими запросами они обращались к бизнес-омбудсмену и в деловые объединения — об этом на пресс-конференции рассказали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

— В прошлом году аппарат уполномоченного отработал около тысячи обращений от бизнеса. Фактически мы вернулись к уровню допандемийного и досанкционного 2019 г. Мы понимаем, что 2020-й, 2021-й и 2022-й годы. были специфическими: сначала был всплеск обращений, связанных с пандемическими ограничениями, затем вопросы, связанные с санкциями. В 2023 г. у меня не было практически ни одной жалобы по этим темам. Получается, что с этими вызовами бизнес справился.

С какими проблемами предприниматели чаще всего обращались к уполномоченному в прошлом году? Топ-5 выглядит следующим образом.

К сожалению, каждая пятая жалоба — о взаимодействии с правоохранительными, следственными, судебными органами и прокуратурой. По-прежнему много жалоб связано со сферой налогового контроля. На мой взгляд, за последний год взаимодействие бизнеса с налоговыми органами стало более качественным — я практически не получаю жалоб, связанных с нарушением сроков проверок, с чрезмерно большим количеством запрашиваемых документов. Однако, в Свердловской области сохраняются сложности во взаимодействии с ФНС по вопросам оценки хозяйственных операций с точки зрения налогообложения. Мы подготовили по этому поводу доклад для руководителя ФНС Даниила Егорова. С тех пор видим изменения в лучшую сторону. По-прежнему получаю много обращений, связанных с арендными, земельными и имущественными отношениями. Продолжаем защищать права предпринимателей в этой сфере. Так, в прошлом году продолжила деятельность комиссия при МУГИСО по пересмотру результатов государственной кадастровой оценки, в которой мы работаем совместно с коллегами из Уральской ТПП и СОСПП. В прошлом году мы рассмотрели обращения по более чем тысяче объектов, и в 32% случаев было принято решение о снижении кадастровой стоимости до уровня рыночной. Также в пятерку главных тем вошли споры между субъектами предпринимательской деятельности. Здесь мы, конечно, стараемся оказать содействие в досудебном урегулировании конфликтов. И замыкают топ жалобы на контроль и надзор. В 2023 г., как и в прошлые периоды, количество таких обращений уменьшилось. Это хорошая тенденция и отражение реформы контрольно-надзорной деятельности, которая проходит у нас в стране.

Одна из серьезных проблем, о которой все говорят — нехватка кадров на предприятиях. Здесь видится несколько возможных вариантов решения:

Во-первых, предоставление инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые поддерживают проекты «Профессионалитет» и «Повышение производительности труда».

Во-вторых, нужно продолжить работу по снижению тарифов страховых взносов до 15% — с первого рубля выплат, а не при достижении определенного уровня, как сейчас. Это бы существенно поддержало предпринимателей и сработало на легализацию занятости.

В-третьих, полагаем, что можно было бы привлекать на работу людей пенсионного возраста через снятие запрета на возможность индексации их пенсий и снижение страховых взносов для работодателей.

Одним из маркеров условий ведения бизнеса в регионе считается динамика числа предпринимателей год к году.

В прошлом году в Свердловской области количество субъектов предпринимательской деятельности увеличилось на 7 тыс. единиц, количество самозанятых приросло на 82 тыс. Правда, при этом уменьшилось количество занятых на частных предприятиях.

Нужно создавать новые условия для роста микро- и малого бизнеса, их акселерации и перехода на следующий уровень — в средний бизнес.

Предположу, что не потеряет актуальность проблематика, связанная с земельными и имущественными отношениями. Считаю необходимым ограничить рост размера кадастровой стоимости объектов, чтобы при каждой последующей оценке она увеличивалась не более, чем на 10%.

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты:

— На протяжении последних лет мы входим в каждый новый год с мыслью: он точно не будет простым, но будет интересным. Так случилось и с 2023 г.

С учетом запросов бизнеса мы развернули новые направления экспертной деятельности. Годами мы успешно занимались экспертизой поставок, их количества и качества, сейчас переходим на более комплексные направления, связанные с экономическими, финансовыми вопросами, занимаемся выявлением моментов в истории компаний и корпораций, которые могут привести к каким-то негативным последствиям.

Уральская ТПП — одна из немногих палат в России, кому доверили важную для наших производителей экспертизу: выдачу сертификатов происхождения продукции, которые, в частности, необходимы для выхода на крупных государственных заказчиков. С удовольствием могу отметить, что число заявок за прошлый год выросло на 43%. Это говорит о том, что мы успешно замещаем продукцию из недружественных стран.

Растет число обращений от предприятий, которым требуется помощь в защите интеллектуальной собственности. Чем больше интересной продукции производят наши предприятия, тем выше соблазн у других компаний нарушать их права. В частности, видим увеличение числа запросов по патентованию российских компьютерных программ и внесению их в реестр российского программного обеспечения.

Для многих свердловских предприятий сейчас актуален вопрос выхода на новые рынки. Поэтому, безусловно, продолжаем свою работу по внешнеэкономической деятельности. В этом году планируем бизнес-миссии в Иран, КНР, ОАЭ, страны ближнего зарубежья.

Не может не радовать, что наши предприятия стали производить большое количество продукции, которая много лет не была востребована в стране. Прежде всего я говорю о машиностроении — энергетическом, транспортном.

В прошлые десятилетия, когда на российский рынок облегчили доступ зарубежным машиностроительным компаниям, именно по этой отрасли был нанесен самый чувствительный удар. Сейчас мы восстанавливаем свою независимость от западных производителей.

Вместе с тем государство ставит условие: если вы хотите поставлять свою продукцию госзаказчикам и крупным государственным компаниям, вы должны обеспечить высокую степень локализации и отдать серьезный объем работ местным предприятиям. Поэтому крупные производители, лишившиеся возможности закупать комплектующие за рубежом, ищут поставщиков внутри страны. Уральцы, естественно, заинтересованы в том, чтобы кооперироваться с предприятиями, которые находятся в наших регионах. Загрузка производителей необходимых им узлов и комплектующих растет, иногда кратно. Чтобы справиться с таким объемом заказов, заводам нужны кадры.

Кадровая проблема сегодня — самая острая в экономике. Мы долгое время делали все, чтобы молодежь шла куда угодно, только не на предприятия: в финансы, в блогосферу, на эстраду, в другие бизнесы. Сегодня молодые люди не заинтересованы в том, чтобы связать свою судьбу с производством. В итоге у нас образуется яма, которую невозможно быстро заполнить. Поэтому для предприятий сегодня жизненно необходимо заниматься переоснащением и осваивать инструменты повышения производительности труда.

Читайте также на DK.RU:

«Излишняя регуляторика сбивает с ритма и отбивает у предпринимателей желание работать»

Сложности с экспортом в ЕАЭС, кинопрокат и мобилизация: 2022 год глазами бизнес-омбудсмена