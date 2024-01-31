На «Уралтрансмаше» будут делать супергаубицы в ускоренном темпе

Соответствующий контракт Минобороны собирается подписать с предприятием. По требованию Сергея Шойгу, оборонщикам придется наращивать производство, потому что они итак уже затягивают сроки.

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжил инспектировать уральские оборонные заводы. После МЗИКа и «Новатора» он проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге.

Во время визита он заявил, что Минобороны РФ и Уральский завод транспортного машиностроения подпишут долгосрочный контракт по производству новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ».

По словам генерального директора компании Олега Емельянова, первая партия комплекса находится на завершающей стадии производства. Он также добавил, что в сравнении с 2022 г. производство самоходных артиллерийских установок (САУ) на заводе увеличилось в шесть раз. Об этом сообщает JustMediа.

При этом предприятию все же придется ускорится. Министр обороны раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

Мы занялись этим плотно в 2022 г. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 г., а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо… В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением Президента, — сказал Сергей Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Министр обороны подчеркнул, что новые САУ крайне востребованы в зоне СВО, поэтому необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

Напомним, вчера мы писали о том, что показали Сергею Шойгу на других предприятиях ОПК. Так, во время визита в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз Антей») Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Генеральный директор предприятия Фарид Абдрахманов доложил министру обороны РФ, что, несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа, в 2023 г., план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме за счет расширения производственных мощностей и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации. План по выпуску крылатых ракет на 2024 г. уже выполнен на 17%.

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