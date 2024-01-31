Продавцы Wildberries жалуются на низкие выплаты после пожара на складах

Вместо продукции на 1,3 млн руб. магазин мерча известных музыкальных исполнителей «Мам, купи» получил 30 тыс. руб., но и их невозможно вывести из личного кабинета маркетплейса.

Компании и продавцы Wildberries массово жалуются на низкий процент компенсации от маркетплейса после пожара на складе в Шушарах. Напомним, склады Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом называли крупнейшим в регионе. Общая площадь в 112 тыс. кв. м оценивалась порядка 3 млрд руб. без учета оборудования. В середине января склад полностью выгорел, после чего оказалось, что помещения не были застрахованны. Впрочем, Wildberries объявил о немедленном начале выплат.

По словам владелицы магазина «Мам, купи» Дарьи Зарыковской, чьи товары сгорели в Шушарах, она и другие продавцы получили только небольшую часть компенсации. «Мам, купи» во время инцидента лишился продукции на сумму 1,3 млн. руб. Представители Wildberries пообещали компенсацию, но в итоге компания получила только небольшую часть суммы:

Сегодня мы увидели в личном кабинете информацию об отрицательном удержании в размере 30 тысяч рублей. Это менее трех процентов от той суммы, которая, как мы считаем, сгорела на складе. При этом Wildberries не дает вывести эту сумму. Маркетплейс не называет точные сроки, когда моя компания сможет получить деньги.

Владелица «Мам, купи» готовит досудебную претензию. Магазин делает официальный мерч для большинства российских блогеров и музыкантов.

Утром15 января маркетплейс Wildberries начал процедуру возврата денежных средств пострадавшим от пожара на складе предпринимателям и их клиентам. При этом, по словам пресс службы маркетплейса, некоторые из них отказывались от денег, чтобы поддержать партнера, рассказывал DK.RU.