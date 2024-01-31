ФАС проверит крупнейшие банки из-за комиссий по льготной ипотеке

Ряд крупных банков страны ввели комиссии 7,5 – 11% комиссии от суммы кредита для застройщиков, если покупатель оформляет ипотеку с господдержкой. Сложившейся ситуацией обеспокоены ЦБ и Минфин.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Совкомбанк с требованием объяснить введенные ими комиссии для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит, пишет Forbes. Ведомство беспокоит, что кредитные учреждения внесли изменения в условия выдачи ипотеки с господдержкой.

В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков, ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии, — сообщает пресс-служба ФАС.

Как рассказывал DK.RU, с января 2024 г. ряд крупных банков страны, например, Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, ввели комиссии 7,5 – 11% от суммы кредита для застройщиков, если покупатель оформляет ипотеку с господдержкой. Финансовые учреждения объяснили, что льготная ипотека выдается по ставке 6 – 8% годовых, государство компенсирует только 1,5%. При условии, что сегодня ключевая ставка остается 16%, выдача льготной ипотеки невыгодна банкирам, поскольку разрыв межу ставками слишком велик. Многие застройщики отказались работать с банками, которые объявили о комиссии.

Сложившейся ситуацией обеспокоен ЦБ. В Банке России отметили, что введение рядом крупных банков комиссий для застройщиков при оформлении льготной ипотеки создает риски для рынка:

Это снижает прозрачность и ослабляет конкуренцию на рынке жилищного кредитования, а также ведет к росту цен на новое жилье. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков, — отмечали в ЦБ.

Замминистра финансов Иван Чебесков ранее отмечал, что введение комиссий «не нравится ни Центральному Банку, ни Минфину».

Добавим, что глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в середине января предупреждал, что корпорация, которая является оператором по распределению лимитов, готова пересмотреть объем выдачи льготных лимитов для тех банков, которые ввели комиссии. Как сообщал DK.RU, средства могут быть перераспределены в пользу банков, не вводивших для застройщиков комиссию за каждого покупателя жилья, берущего льготную ипотеку.