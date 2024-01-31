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Осталось ждать каких-то 20 лет. Мэрия планирует пустить вторую ветку метро к 2045 г.

Осталось ждать каких-то 20 лет. Мэрия планирует пустить вторую ветку метро к 2045 г.
Автор фото: Артем Устюжанин. Иллюстрация: Е1.RU

Житель Екатеринбурга задал вопрос президенту во время прямой линии по поводу метро, и получил ответ — средств из бюджета на него выделать не планируется. Однако мэрия не теряет надежды.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Житель Екатеринбурга Денис спросил у президента Владимира Путина про строительство второй ветки метро. Горожанин отправил свой вопрос на прямую линию, которая состоялась в декабре прошлого года, и только сейчас получил ответ. Правда, не от самого главы государства, а от одного из чиновников мэрии. Об этом сообщает E1.RU.

В связи с высокой стоимостью и недостаточным финансированием вопрос строительства линии метро на сегодняшний день не рассматривается. Мероприятия по проектированию и строительству метрополитена в действующих муниципальных программах отсутствуют, — сообщил глава комитета по строительству Алексей Корюков.

Однако совсем от идеи построить вторую ветку городские власти до сих пор не отказываются. Они заложили проект развития метро в Генплан до 2045 г. К этому времени в Екатеринбурге намерены протянуть вторую линию с 10 станциями от Верх-Исетского района (станция там будет называться «Янтарная») до ЖБИ («Каменные палатки»).

Более того, в планах есть и строительство третьей ветки — от Академического (одноименная станция появится в районе улицы Академика Ландау) до Пионерского (станция «Шарташская» в районе Блюхеровского моста). На этой линии тоже будет 10 станций.

Напомним, в планах администрации Екатеринбурга на ближайшие годы — продолжить строительство трамвайной ветки в Академический, проект планируют реализовать с привлечением концессинера.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым власти города намерены заключить концессионные соглашения. Трамвайная ветка в Академический — самый капиталоемкий объект: 27,25 млрд руб. Инвестору предстоит построить 24,5 км путей, реконструировать еще 1,7 км. Создать трамвайное депо и три тяговых подстанции. Часть средств на эти цели — 8 млрд руб. — мэрия рассчитывает получить из федерального бюджета.

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Автор: Татьяна Юстус
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