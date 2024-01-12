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Мэрия определилась. В этом году в концессию в Екатеринбурге отдадут девять объектов

Мэрия определилась. В этом году в концессию в Екатеринбурге отдадут девять объектов
Иллюстрация: DK.RU

С участием частных инвесторов в Екатеринбурге планируется построить, например, трамвайную ветку в Академический, две школы, детский сад и бассейн.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым власти города намерены заключить концессионные соглашения. Ориентировочная стоимость капитальных затрат — более 30 млрд руб., пишет 66.RU.

Самый капиталоемкий объект — трамвайная ветка в Академический: 27,25 млрд руб. Инвестору предстоит построить 24,5 км путей, реконструировать еще 1,7 км. Создать трамвайное депо и три тяговых подстанции. Часть средств на эти цели — 8 млрд руб. — мэрия планировала попросить из федерального бюджета.

Далее по убыванию — школа на Эльмаше: 3,1 млрд руб. Здание учебного заведения на 1100 мест построят в границах Шефская — проспект Космонавтов — отвод железной дороги — Калиновский лесопарк. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Это здание займет гимназия «Арт-Этюд».  

Сети уличного освещения: 1,95 млрд руб. Концессионер должен будет реконструировать 44 объекта. О планах внедрения в Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства интеллектуальной системы освещения чиновники горадминистрации говорили еще в конце 2018 г.

Новый корпус школы на Сортировке: 1,86 млрд руб. Здание для школы №183 на Пехотинцев рассчитано на 1000 школьников и 200 дошкольников. Земля, на которой построят учебное заведение, находится в муниципальной собственности. Ее планируют сдать уже в 2027 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Широкой Речке: 1,27 млрд руб. Проектно-сметная документация ФОКа с ледовой ареной, двумя бассейнами и тренажерным залом на Тенистой — Суходольской уже разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Солнечном: 768 млн руб. Эскизный проект ФОКа с бассейнами, тренажерными залами, залом сухого плавания и залом групповых занятий уже разработан.

Бассейн на Крауля: 89,50-60 млн руб. За эти деньги предстоит реконструировать бассейн, построенный еще в 1986 г. По тому же адресу располагаются школа № 171 и ​детская спортивная школа.

Детский сад на Уралмаше. Концессионеру предстоит реконструировать двухэтажное здание детсада на Новаторов, 15а 1971 года постройки и склад на Новаторов, 15б. Ориентировочная стоимость капитальных затрат пока не определена.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Уктусе. На Просторной — Водоемной планируют построить ФОК с универсальным спортивным залом 42 на 42 м. Его планировали возвести еще в 2016 г. Стоимость пока также не определена.

Напомним, что администрация Екатеринбурга также планирует отдать в концессию «Водоканал» и Шарташский парк.

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Автор: Татьяна Юстус
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