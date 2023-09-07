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Мэр Алексей Орлов хочет передать Шарташский лесопарк в концессию

Алексей Орлов
Алексей Орлов. Иллюстрация: телеграм-канал «Глава Екатеринбурга»

Идея благоустройства Шарташского парка витает в воздухе с 2017 г. Она была оформлена в 100-страничный мастер-план архитектурным бюро «Городское планирование». Но к его реализации так и не приступили.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Территорию Шарташского лесопарка планировали благоустроить к 2022 г. Пока денег на реализацию проекта не нашлось, но городские власти не готовы отказаться от этой идеи. Они намерены привести в порядок заброшенные участки парка за счет средств бюджета, а потом развивать территорию в формате концессионного соглашения.

Концессия подразумевает передачу государственного имущества частной компании на определенный срок взамен на инвестиции.

Есть хорошая программа на федеральном уровне. Мы в понедельник встречались с руководителями ВЭБ.РФ, и есть уже примеры передачи в концессии парков в больших городах, для того чтобы предприниматели имели возможность, имея четкий план развития территории, заключая соответствующие соглашения, этим заниматься, — сказал мэр Алексей Орлов.

Как пишет 66.RU, инвестором проекта станет компания «Темп». Объем инвестиций составит 30 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что жители ВИЗа выступили против строительства «Правительственного квартала» у пруда. Согласно проекту застройки территории района «ВИЗ-Правобережный», который вынесла на общественное обсуждение Администрация Екатеринбурга, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта появится жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал»куда переедет правительство области. Горожанам не идея появления многоэтажек в этой локации не нравится. 6 сентября они провели протестный флешмоб на берегу пруда.

Напомним еще об одной неоднозначной истории, связанной с застройкой набережной: компании хоккеиста Дацюка разрешили изменить берег и дно Исети ради гостиницы. Рабочие уже вырубили большую часть деревьев на участке от ул. Декабристов до Белинского и сделали земляную насыпь, сузив русло реки. Хотя берег относится к зоне охраняемого природного ландшафта.

Автор: Виктория Говорковская
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