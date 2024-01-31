Банк России пустил Сбербанк и «Тинькофф» в пилотный проект цифрового рубля

К пилоту по цифровому рублю готовы присоединиться еще 17 банков. Банк России расширил список участников пилотного проекта цифрового рубля до 30 кредитных организаций.

Банк России проводит пилот цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с августа, но 31 января ЦБ принял решение расширить список банков, участвующих в тесте. Список опубликован на сайте Банка России, в их числе наиболее популярные у россиян — Сбербанк и «Тинькофф», пишет РБК.

Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен, — говорится в сообщении ЦБ.

Новыми участниками пилота станут: Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, «Русский стандарт», РНКБ, банк «Россия», МСП Банк, Экспобанк, Новикомбанк, ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», а также расчетная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру».

Цифровой рубль — третья форма денег наряду с наличными и безналичными рублями. Отличие цифрового вида валюты в том, что он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода и храниться на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках. Кредитные организации лишь обеспечивают доступ к цифровому рублю и проводят с ним операции. У технологии также есть антисанкционная направленность: она может позволить организовать прямые расчеты с другими странами, развивающими собственные цифровые валюты, минуя международную систему SWIFT, контролируемую Евросоюзом.

До сегодняшнего дня в тестировании операций участвствовали 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний в 11 городах России. Банки проводят открытие и закрытие цифровых кошельков кредитных организаций и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду. Среди них ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк и другие.

Ранее, напомним, банк ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах по формуле расчета: 1 цифровой рубль = 1 безналичный рубль = 1 наличный рубль, рассказывал DK.RU. Технология была представлена в рамках столичного форума Finopolis-2023. Пока операцию тестируют банки-участники проекта, после чего она будет запущена в массовый оборот.