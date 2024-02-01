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49 свердловских компаний вошли в рейтинг работодателей России за 2023 год

49 свердловских компаний вошли в рейтинг работодателей России за 2023 год
Иллюстрация: ru.freepik.com

Всего в рейтинге hh.ru приняли участие почти 1,5 тыс. компаний со всей страны. Лучшие позиции из свердловчан в нем заняли «Золотое яблоко», «Банк Точка», «Сима ленд», NAUMEN и Novotel.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter составили рейтинг лучших работодателей России. В зависимости от числа сотрудников компании поделены на крупнейшие, крупные, средние и небольшие.

В рейтинг 2023 г. вошли 49 компаний из Свердловской области — на 14  больше, чем годом ранее. Из них 20 небольших компаний (с численностью до 250 чел.), 13 средних (до 1 тыс. чел.), 12 крупных (до 5 тыс. чел.) и 4 крупнейшие компании (от 5001 чел.).

На место в рейтинге повлияло в том числе мнение сотрудников о своих работодателях. 

Из числа крупнейших компаний Свердловской области в рейтинг вошли:

  • Золотое яблоко — 41 место
  • Сима-ленд — 45 место
  • Контур — 51 место
  • Доброцен — 105 место

Из числа крупных:   

  • Банк Точка — 3 место
  • НИПИГОРМАШ — 134 место
  • TEN Девелопмент — 179 место
  • Кейтеринбург — 206 место
  • Уральский турбинный завод — 223 место
  • АО «Федеральная грузовая компания» — 225 место
  • ГАЛАМАРТ — 253 место
  • УБРиР— 319 место
  • ГБУ «МФЦ» (Свердловская область) — 339 место
  • ЭнергосбыТ Плюс — 340 место
  • Аэропорт Кольцово — 348 место
  • Уралэлектротяжмаш (УЭТМ) — 353 место

Из числа средних:

  • NAUMEN — 21 место
  • УЦСБ — 52 место
  • Фокус-Авто — 61 место
  • НАГ— 77 место
  • УВМ-СТАЛЬ — 90 место
  • Artsofte — 115 место
  • Ремтехкомплект — 202 место
  • ТЕТРА ТРАНС — 221 место
  • Группа Компаний ХОСТ — 246 место
  • Компания Стройкомплект — 284 место
  • НПК Специальная металлургия — 355 место
  • PROFMAX — 398 место
  • Заповедник — 432 место

Из числа небольших:

  • Novotel — 13 место
  • СТРОЙПАРТНЁР — 83 место
  • Завод ЭМА — 97 место
  • АКГ Капитал — 114 место
  • Сибирско-Уральская медиа компания (ИА Ура.ру, СМИ Моменты) — 123 место
  • RAKETA — 130 место
  • СКБ ЛАБ (SKB LAB) — 136 место
  • UDV Group — 189 место
  • Единый Расчетный Центр (ЕРЦ) — 196 место
  • Уралэнерготел — 222 место
  • Рейлшип Сервис — 233 место
  • Химметпродукт — 266 место
  • Айдиго — 295 место
  • Жизньмарт — 306 место
  • АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ — 327 место
  • СтройПлатформа — 332 место
  • НПЦ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА — 334 место
  • Ceramic3d — 349 место
  • ООО «УК «Практика» — 474 место
  • ТСК — 513 место.

Эксперты HeadHunter отмечают, что в 2023 г. увеличилась вовлеченность соискателей: компании получили 579 581 голосов (по России) — это на 72% больше, чем в 2022 г.   

Компании много вкладывались и в улучшение условий труда, и в повышение зарплаты, и в более прозрачные карьерные треки, чтобы люди росли внутри компаний и не покидали их. Все это выражается в росте индекса удовлетворенности сотрудников и того, насколько они готовы рекомендовать компанию как хорошее место для работы, — говорит Нина Осовицкая, идеолог и методолог рейтинга работодателей России, директор бренд-центра hh.ru.

Ранее эксперты hh.ru Урал подвели итоги развития рынка труда Свердловской области в 2023 г. и поделились прогнозами на 2024 г. Они отмечают: «соискатели понимают: они дорогой товар. Но многие компании не готовы к их запросам».

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