49 свердловских компаний вошли в рейтинг работодателей России за 2023 год

Всего в рейтинге hh.ru приняли участие почти 1,5 тыс. компаний со всей страны. Лучшие позиции из свердловчан в нем заняли «Золотое яблоко», «Банк Точка», «Сима ленд», NAUMEN и Novotel.

Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter составили рейтинг лучших работодателей России. В зависимости от числа сотрудников компании поделены на крупнейшие, крупные, средние и небольшие.

В рейтинг 2023 г. вошли 49 компаний из Свердловской области — на 14 больше, чем годом ранее. Из них 20 небольших компаний (с численностью до 250 чел.), 13 средних (до 1 тыс. чел.), 12 крупных (до 5 тыс. чел.) и 4 крупнейшие компании (от 5001 чел.).

На место в рейтинге повлияло в том числе мнение сотрудников о своих работодателях.

Из числа крупнейших компаний Свердловской области в рейтинг вошли:

Золотое яблоко — 41 место

Сима-ленд — 45 место

Контур — 51 место

Доброцен — 105 место

Из числа крупных:

Банк Точка — 3 место

НИПИГОРМАШ — 134 место

TEN Девелопмент — 179 место

Кейтеринбург — 206 место

Уральский турбинный завод — 223 место

АО «Федеральная грузовая компания» — 225 место

ГАЛАМАРТ — 253 место

УБРиР— 319 место

ГБУ «МФЦ» (Свердловская область) — 339 место

ЭнергосбыТ Плюс — 340 место

Аэропорт Кольцово — 348 место

Уралэлектротяжмаш (УЭТМ) — 353 место

Из числа средних:

NAUMEN — 21 место

УЦСБ — 52 место

Фокус-Авто — 61 место

НАГ— 77 место

УВМ-СТАЛЬ — 90 место

Artsofte — 115 место

Ремтехкомплект — 202 место

ТЕТРА ТРАНС — 221 место

Группа Компаний ХОСТ — 246 место

Компания Стройкомплект — 284 место

НПК Специальная металлургия — 355 место

PROFMAX — 398 место

Заповедник — 432 место

Из числа небольших:

Novotel — 13 место

СТРОЙПАРТНЁР — 83 место

Завод ЭМА — 97 место

АКГ Капитал — 114 место

Сибирско-Уральская медиа компания (ИА Ура.ру, СМИ Моменты) — 123 место

RAKETA — 130 место

СКБ ЛАБ (SKB LAB) — 136 место

UDV Group — 189 место

Единый Расчетный Центр (ЕРЦ) — 196 место

Уралэнерготел — 222 место

Рейлшип Сервис — 233 место

Химметпродукт — 266 место

Айдиго — 295 место

Жизньмарт — 306 место

АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ — 327 место

СтройПлатформа — 332 место

НПЦ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА — 334 место

Ceramic3d — 349 место

ООО «УК «Практика» — 474 место

ТСК — 513 место.

Эксперты HeadHunter отмечают, что в 2023 г. увеличилась вовлеченность соискателей: компании получили 579 581 голосов (по России) — это на 72% больше, чем в 2022 г.

Компании много вкладывались и в улучшение условий труда, и в повышение зарплаты, и в более прозрачные карьерные треки, чтобы люди росли внутри компаний и не покидали их. Все это выражается в росте индекса удовлетворенности сотрудников и того, насколько они готовы рекомендовать компанию как хорошее место для работы, — говорит Нина Осовицкая, идеолог и методолог рейтинга работодателей России, директор бренд-центра hh.ru.

Ранее эксперты hh.ru Урал подвели итоги развития рынка труда Свердловской области в 2023 г. и поделились прогнозами на 2024 г. Они отмечают: «соискатели понимают: они дорогой товар. Но многие компании не готовы к их запросам».

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