49 свердловских компаний вошли в рейтинг работодателей России за 2023 год
Всего в рейтинге hh.ru приняли участие почти 1,5 тыс. компаний со всей страны. Лучшие позиции из свердловчан в нем заняли «Золотое яблоко», «Банк Точка», «Сима ленд», NAUMEN и Novotel.
Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter составили рейтинг лучших работодателей России. В зависимости от числа сотрудников компании поделены на крупнейшие, крупные, средние и небольшие.
В рейтинг 2023 г. вошли 49 компаний из Свердловской области — на 14 больше, чем годом ранее. Из них 20 небольших компаний (с численностью до 250 чел.), 13 средних (до 1 тыс. чел.), 12 крупных (до 5 тыс. чел.) и 4 крупнейшие компании (от 5001 чел.).
На место в рейтинге повлияло в том числе мнение сотрудников о своих работодателях.
Из числа крупнейших компаний Свердловской области в рейтинг вошли:
- Золотое яблоко — 41 место
- Сима-ленд — 45 место
- Контур — 51 место
- Доброцен — 105 место
Из числа крупных:
- Банк Точка — 3 место
- НИПИГОРМАШ — 134 место
- TEN Девелопмент — 179 место
- Кейтеринбург — 206 место
- Уральский турбинный завод — 223 место
- АО «Федеральная грузовая компания» — 225 место
- ГАЛАМАРТ — 253 место
- УБРиР— 319 место
- ГБУ «МФЦ» (Свердловская область) — 339 место
- ЭнергосбыТ Плюс — 340 место
- Аэропорт Кольцово — 348 место
- Уралэлектротяжмаш (УЭТМ) — 353 место
Из числа средних:
- NAUMEN — 21 место
- УЦСБ — 52 место
- Фокус-Авто — 61 место
- НАГ— 77 место
- УВМ-СТАЛЬ — 90 место
- Artsofte — 115 место
- Ремтехкомплект — 202 место
- ТЕТРА ТРАНС — 221 место
- Группа Компаний ХОСТ — 246 место
- Компания Стройкомплект — 284 место
- НПК Специальная металлургия — 355 место
- PROFMAX — 398 место
- Заповедник — 432 место
Из числа небольших:
- Novotel — 13 место
- СТРОЙПАРТНЁР — 83 место
- Завод ЭМА — 97 место
- АКГ Капитал — 114 место
- Сибирско-Уральская медиа компания (ИА Ура.ру, СМИ Моменты) — 123 место
- RAKETA — 130 место
- СКБ ЛАБ (SKB LAB) — 136 место
- UDV Group — 189 место
- Единый Расчетный Центр (ЕРЦ) — 196 место
- Уралэнерготел — 222 место
- Рейлшип Сервис — 233 место
- Химметпродукт — 266 место
- Айдиго — 295 место
- Жизньмарт — 306 место
- АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ — 327 место
- СтройПлатформа — 332 место
- НПЦ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА — 334 место
- Ceramic3d — 349 место
- ООО «УК «Практика» — 474 место
- ТСК — 513 место.
Эксперты HeadHunter отмечают, что в 2023 г. увеличилась вовлеченность соискателей: компании получили 579 581 голосов (по России) — это на 72% больше, чем в 2022 г.
Компании много вкладывались и в улучшение условий труда, и в повышение зарплаты, и в более прозрачные карьерные треки, чтобы люди росли внутри компаний и не покидали их. Все это выражается в росте индекса удовлетворенности сотрудников и того, насколько они готовы рекомендовать компанию как хорошее место для работы, — говорит Нина Осовицкая, идеолог и методолог рейтинга работодателей России, директор бренд-центра hh.ru.
Ранее эксперты hh.ru Урал подвели итоги развития рынка труда Свердловской области в 2023 г. и поделились прогнозами на 2024 г. Они отмечают: «соискатели понимают: они дорогой товар. Но многие компании не готовы к их запросам».
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