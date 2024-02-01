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Lamoda объявила об открытии первого оффлайн магазина спортивной одежды

Lamoda объявила об открытии первого оффлайн магазина спортивной одежды
Иллюстрация: DK.RU

Вскоре официально ушедшие из России марки одежды и обуви Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans снова будут продаваться в торговых центрах — Lamoda займет место старых бутиков Adidas.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В новой сети спортивных магазинов от компании Lamoda будут представлены эксклюзивные модели и инвентарь. Об открытии первого Lamoda Sport объявили в пресс-службе онлайн-платформы, точка откроется в Санкт-Петербурге, затем последуют и другие города России. 

Известно, что ассортимент Lamoda Sport включает в себя продукцию марок Adidas, Puma, Reebok. Отмечалось, что некоторые торговые точки будут находиться там, где ранее располагались магазины Adidas. По словам управляющего директора розничного бизнеса Lamoda, компания старается использовать опыт в онлайн-торговле и преимущества офлайн-инструментов.

Ранее DK.RU рассказывал, что Lamoda планирует открыть 300 магазинов в ближайшие три года. Компания ведет переговоры об аренде торговых площадей более чем в 20 городах России. Гендиректор Lamoda Максим Гришаков сообщил, что в компании приняли решение развивать офлайн-направление, поскольку за последний год структура рынка fashion полностью изменилась и компания перестраивает свою бизнес модель.

В 2019 г. Lamoda уже пыталась выйти на рынок розничной оффлайн торговли. Тогда сеть открыла в одном из столичных торговых центров магазин в формате аутлет, в нем осуществлялись продажи старых коллекций с большим дисконтом. Однако некоторое время спустя руководство компании приняло решение о закрытии проекта в связи с нерентабельностью. Lamoda отмечает, что при открытии спортивной сети онлайн-ретейлер учитывает выводы, которые были сделаны в ходе работы офлайнового аутлета.

Автор: Андрей Широков
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