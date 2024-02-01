Половина россиян снова выбирает Турцию: отельеры ждут рекордный спрос

Россия вернула лидерство по количеству туристов, посетивших Турцию. Спрос на Турцию в 2024 г. ожидается выше, чем в 2023-м и может достичь рекордного показателя 2019-го.

Несмотря на курс евро, скачок уровня цен, проблемы с оплатой картами и специальную военную операцию более половины отдыхающих россиян планируют провести отпуск в Турции, пишет Forbes. Число поездок россиян в Турцию в 2023 г. выросло на 20% — до 6,31 млн, приблизившись к рекордному уровню допандемийного 2019 г. (около 7 млн человек). При этом прошлогодний сезон стал одним из худших для российских туристов в Турции, так как из-за резкого роста цен на отели и ослабления рубля туры в страну подорожали в 2,5 – 3,5 раза.

Россия вернула лидерство по количеству туристов, посетивших Турцию: ее доля в общем притоке иностранцев в страну составила 12,8%, при этом в топ-5 лидеров вошли также Германия, Великобритания, Болгария и Иран.

После того, как в марте 2022 г. ЕС закрыл небо для российских самолетов, Турция остается одной из стран, куда есть прямые авиарейсы из России. При этом в 2023 г. их количество выросло по сравнению с 2022-м. Также увеличение турпотока в Турцию связано с более доступными ценами на авиаперелет, чем в 2022-м.

В прошлом году 2 млн человек стали гостями Стамбула, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отметив, что это на 32,6% больше, чем годом ранее. А вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в 2023 г. на долю Турции пришлось более 50% от всех туристических поездок россиян за рубеж, 54,8% российских туристов (3,46 млн человек) посетили курорты Антальи.

Турпоток россиян в Турцию в 2023 г. был бы еще выше, если бы не повышение цен на отели и ослабление курса рубля к евро. Прошлогодний сезон отельеры признали одним из худших для российских туристов в Турции, отметив, что туры в страну подорожали в 2,5 – 3,5 раза. Средний чек на отдых в Турции на двоих составил прошлым летом 185 000 руб. В этом году турецкие отельеры изменили ценовую политику, средний чек в евро по раннему бронированию снизился на 12%. Цены у отельеров в этом году почти на 20% ниже, подтвердили в Fun & Sun.

По мнению главы АТОР, спрос на Турцию в 2024 г. может достичь рекордного показателя 2019-го. По оценке Горина, российский турпоток в Турцию может вырасти на 10–15%, по прогнозу «Русского экспресса» — на 20–30%.

При этом некоторые банки в Турции начали закрывать счета российских компаний и серьезно ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят оформить банковскую карту, рассказывал DK.RU. США пригрозили турецким банкам, которые продолжают проводить платежи в Россию, включением в американский список SDN (Specially Designated Nationals List). В ситуацию вмешались турецкие власти. По словам источников издания, финансовые организации резко прекратили обработку платежей из России с начала года, сейчас расчеты все еще заморожены.